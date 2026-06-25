Κώτσιο για τον πάγκο και τέσσερις παίκτες πήρε ο Εθνικός Πειραιά

Η ομάδα του Πειραιά ενισχύεται ενόψει της νέας χρονιάς στη Γ' Εθνική.

Σε τέσσερις μεταγραφές, οι δύο από τις οποίες είναι επιστροφές, προχώρησε ο Εθνικός μετά την επισημοποίηση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας από τον Ηλία Κώτσιο.

Οι ανακοινώσεις της ομάδας του Πειραιά.

- Ο Εθνικός ανακοινώνει την επιστροφή του Μάκη Παυλάκη! Ο 35χρονος (23.05.1991) πλέον αριστερός μεσοαμυντικός θα αποτελέσει με την πλούσια εμπειρία του μια ακόμη αξιόπιστη λύση στην ομάδα μας. Ο Μάκης είναι «ένας από εμάς», ευρισκόμενος πολλές φορές στις εξέδρες των γηπέδων που αγωνιζόταν η ομάδα μας για να την ενισχύσει. Ο πολύπειρος Παυλάκης έκανε σπουδαία καριέρα στην Super League 2, αγωνιζόμενος με την Κηφισιά, το Αιγάλεω και την Καλλιθέα.

Μάκη καλώς ήρθες και πάλι στον Εθνικό!

- Επιστρέφει στην ομάδα που ανδρώθηκε ο Βαγγέλης Πίσσας. Ο 27χρονος (09.02.1999) αμυντικός μέσος ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της ομάδας μας, αλλά και σε Φωστήρα, Προοδευτική (Super League 2), κάνοντας και ένα πέρασμα από τις Ιταλικές Gallipoti και Santa Luka, για να αγωνισθεί στην συνέχεια σε Νέα Ιωνία, Ιωνικό και Αία Σαλαμίνας.

- O Πάρης Καλλιτσουνάκης θα ενιχύσει την αμυντική γραμμή του Εθνικού. ο 27χρονος (26.04.1999) Ρεθυμνιώτης κεντρικός αμυντικός διαθέτει ήδη την απαιτούμενη εμπειρία έχοντας αγωνισθεί μεταξύ άλλων και σε Δόξα Βύρωνα, Νέα Ιωνία, Ιωνικό, ΟΦ Ιεράπετρας και ΑΟ Υπάτου. Πάρη καλώς ήρθες στον Εθνικό!

- Την απόκτηση του νεαρού Γιώργου Παπαδόπουλου ανακοίνωσε ο Εθνικός. Ο 22χρονος (14.02.2004) αριστερός αμυντικός αγωνιζόταν στον ΑΟ Καρύστου (ΓΈθνική), ενώ έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τις Ακαδημίες των ΑΕΚ U19, ο Απόλλων U19, ο Αστέρας Τρίπολης U19 και της ΑΕ Κηφισιάς U19.».