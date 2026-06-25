Τέλος ο ΜακΚίσικ από τον Ολυμπιακό: «Για πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας» (vid)

Κι επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Σακίλ ΜακΚίσικ, με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να τον αποχαιρετάει και να του εύχεται τα καλύτερα για τη συνέχεια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο 36χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ θα συνεχίσει στην Τουρκ Τέλεκομ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση, με τους ερυθρόλευκους να δημοσιεύουν και ένα βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας, ήρθε η στιγμή να πούμε «ευχαριστώ» στον Σακ, έναν παίκτη που από το 2020 μέχρι σήμερα, φόρεσε με πάθος και υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι μιας ομάδας που πέτυχε σπουδαία πράγματα εντός και εκτός συνόρων.

Μαζί ζήσαμε μεγάλες στιγμές… Πανηγυρίσαμε τίτλoυς (μία Ευρωλίγκα, τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδος 2022, 2023, 2025, 2026, τρία Κύπελλα Ελλάδος 2022, 2023, 2024 και τέσσερα Super Cup 2022, 2023, 2024, 2025) και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα.

Σακίλ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες στον Ολυμπιακό και σου ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου.

Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας.