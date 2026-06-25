Τέλος ο ΜακΚίσικ από τον Ολυμπιακό: «Για πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας» (vid)

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο 36χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ θα συνεχίσει στην Τουρκ Τέλεκομ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση, με τους ερυθρόλευκους να δημοσιεύουν και ένα βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του:
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ.
Μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας, ήρθε η στιγμή να πούμε «ευχαριστώ» στον Σακ, έναν παίκτη που από το 2020 μέχρι σήμερα, φόρεσε με πάθος και υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι μιας ομάδας που πέτυχε σπουδαία πράγματα εντός και εκτός συνόρων.
Μαζί ζήσαμε μεγάλες στιγμές… Πανηγυρίσαμε τίτλoυς (μία Ευρωλίγκα, τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδος 2022, 2023, 2025, 2026, τρία Κύπελλα Ελλάδος 2022, 2023, 2024 και τέσσερα Super Cup 2022, 2023, 2024, 2025) και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα.
Σακίλ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες στον Ολυμπιακό και σου ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου.
Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας.
From his first dunk in red and white to his last one in the EuroLeague Final, on the way to the top of Europe. 🚀— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 25, 2026
Seven years of loyalty, passion, and dedication. A true Olympiacos soldier, always ready to give everything for the team. 🙏🏽@ShaqInTheBox , thank you for… pic.twitter.com/o2HMOPU2Io