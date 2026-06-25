«Στην Τουρκ Τέλεκομ ο ΜακΚίσικ»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, ο Σακίλ ΜακΚίσικ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκ Τέλεκομ.

Ο 35χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και θα αλλάξει ομάδα έπειτα από έξι χρόνια. Όπως σημειώνεται στην Τουρκία από τον Φερχάτ Γεσίλτας, ο ΜακΚίσικ επιστρέφει στη γείτονα χώρα, καθώς έχει συμφωνήσει με την Τουρκ Τέλεκομ.

Ο ΜακΚίσικ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Ουσάκ Σπορτίφ (2016-17), στην Γκαζιαντέπ (2018-19) και στην Μπεσίκτας (2019-2020), προτού μετακομίσει στον Oλυμπιακό.

Τη φετινή σεζόν στη Euroleague με τον Ολυμπιακό ο ΜακΚίσικ είχε 4.3 πόντους, 1.4 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ σε 11.6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.