«Στην Τουρκ Τέλεκομ ο ΜακΚίσικ»

Ο 35χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και θα αλλάξει ομάδα έπειτα από έξι χρόνια. Όπως σημειώνεται στην Τουρκία από τον Φερχάτ Γεσίλτας, ο ΜακΚίσικ επιστρέφει στη γείτονα χώρα, καθώς έχει συμφωνήσει με την Τουρκ Τέλεκομ.
Ο ΜακΚίσικ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Ουσάκ Σπορτίφ (2016-17), στην Γκαζιαντέπ (2018-19) και στην Μπεσίκτας (2019-2020), προτού μετακομίσει στον Oλυμπιακό.
Τη φετινή σεζόν στη Euroleague με τον Ολυμπιακό ο ΜακΚίσικ είχε 4.3 πόντους, 1.4 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ σε 11.6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.
Türk Telekom, deneyimli forvet Shaq McKissic'i kadrosuna kattı.— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) June 25, 2026
Ülkemizde daha önce; Uşak Sportif, Gaziantep Basketbol ve Beşiktaş formaları da giyen 35 yaşındaki oyuncu, son 6 sezonu ise Olympiakos'ta geçirmişti. Yunan ekibinde 1 EuroLeague şampiyonluğu ile birlikte, 4 kez de… pic.twitter.com/ndL64UFV4z