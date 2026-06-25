Μουσταφά Φαλ: Ο ξεχωριστός «μυαλωμένος» κροκόδειλος (vids)

Έργα και ημέρες του πανύψηλου σέντερ στα ελληνικά γήπεδα και όχι μόνο.

Ένα από τα (μάλλον κρύα…) αστεία που λέγεται στη Σενεγάλη είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να αναγκάσει όλους τους ανθρώπους να υιοθετήσουν… παρατσούκλια, ώστε να μην μοιάζουν τα ονόματά τους! Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, το 57% του ανδρικού πληθυσμού της χώρας έχει μόνο οκτώ επίθετα (Ντιόπ, Εντιαγέ, Φαλ, Σαρ, Γκουέι, Φαγέ, Σεκ και Ντιαλό)!

Ο Μουσταφά Φαλ έλκει την καταγωγή του από τη Σενεγάλη, αλλά γεννήθηκε στο Παρίσι, έχει βάλει εδώ και καιρό μπροστά την διαδικασία να γίνει συμπατριώτης μας και… οπωσδήποτε είναι πολύ δύσκολο να τον μπερδέψεις με κάποιον άλλον από τους εκατοντάδες Μουσταφά Φαλ που υπάρχουν στη Σενεγάλη, αλλά και στην διασπορά της ανά τον κόσμο. Τα 218 εκατοστά του είναι η… ιδιαίτερη ταυτότητά του.

Κι αν χρειάζεται κάτι άλλο για να τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους, αυτό είναι ότι με την παρουσία του στα παρκέ έχει καταφέρει να σπάσει τα στερεότυπα δεκαετιών στο ευρωπαϊκό (και όχι μόνο…) μπάσκετ: Ότι στο σπορ αυτό οι κοντοί είναι περισσότερο έξυπνοι και οι ψηλοί λιγότερο έξυπνοι. Συνδυάζει το μέγεθος ενός κλασικού «δεινόσαυρου» (ο ίδιος, πάντως, έχει επικρατήσει να ονομάζεται "κροκόδειλος") της ρακέτας με μπασκετικό IQ και ικανότητα δημιουργίας που συναντά κανείς συνήθως σε περιφερειακούς παίκτες.

Δεν είναι εκρηκτικός αθλητής με NBA-level άλμα, αλλά διαθέτει τεράστιο άνοιγμα χεριών, εξαιρετικό timing και σπάνια ισορροπία για παίκτη του μεγέθους του. Η παρουσία του από μόνη της αλλοιώνει τις επιθέσεις των αντιπάλων. Δεν χρειάζεται πολλές ντρίμπλες ούτε κατοχές σχεδιασμένες γι' αυτόν. Είναι παίκτης που σκοράρει με μεγάλη αποτελεσματικότητα σε λίγες προσπάθειες, έχοντας ποσοστά πάνω από 70% στα δίποντα σε αρκετές και συνεχόμενες σεζόν.

Ο Φαλ λειτουργεί συχνά ως "point center". Από το low post ή από το short roll διαβάζει τις περιστροφές της άμυνας και πασάρει γρήγορα στους σουτέρ ή στους cutters. Στον Ολυμπιακό την τετραετία που αγωνίστηκε αποτέλεσε συχνά σημείο εκκίνησης της επίθεσης. Οι περίπου 2 ασίστ ανά αγώνα στην EuroLeague δεν αποτυπώνουν πλήρως την επιρροή του στη δημιουργία.

Δεν είναι απαραίτητα μπλοκέρ εντυπωσιακών αριθμών, αλλά αναγκάζει τους αντιπάλους να αλλάζουν διαδρομές προς το καλάθι. Η κάθετη άμυνά του είναι εξαιρετική και αποφεύγει τα περιττά φάουλ. Για τον λόγο αυτό αναδείχθηκε δύο φορές καλύτερος αμυντικός του γαλλικού πρωταθλήματος και καλύτερος αμυντικός του Basketball Champions League.

Αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει σε υψηλό βαθμό «κρύβουν» τις αδυναμίες του στο post παιχνίδι, την έλλειψη δημιουργίας από ντρίμπλα, την μηδαμινή απειλή από μέση απόσταση και το ποσοστό καριέρας στις βολές που κινείται στο 50%, ενίοτε και πιο κάτω.

Δεν ήταν ποτέ ο πιο θεαματικός ή ο πιο παραγωγικός σκόρερ, όμως η συνολική επιρροή του στο παιχνίδι ήταν πολύ ισχυρή. Τα προηγμένα στατιστικά της Euroleague τον κατέτασσαν στους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης ως προς τη συνολική επίδραση στο παιχνίδι και τη συνεργασία με την ομάδα.

Όλα αυτά τα στοιχεία, βέβαια, καταγράφηκαν σε μια καριέρα εγχώρια και διεθνή, που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια. Μετά από μια τριετία στην Πουατιέ (2011-14) και άλλη μία τριετία σε ισάριθμες γαλλικές ομάδες (Μονακό, Αντίμπ, Σαλόν) έκανε το πρώτο του διεθνές βήμα στην Τουρκία με τη Σακάρια (2017-18), τη Ρωσία με την Λοκομοτίβ Κούμπαν (2018-19) και πάλι την Τουρκία με την Τουρκ Τέλεκομ (2019-20). Η επιστροφή του στη Βιλερμπάν (2020-21) και η κατάκτηση του νταμπλ εκεί τον οδήγησε στον Ολυμπιακό και τη Euroleague, όπου συμπλήρωσε μια πενταετία.

Την τελευταία αγωνιστική περίοδο, όπως είναι γνωστό, δεν αγωνίστηκε καθόλου, λόγω σοβαρού τραυματισμού (ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο) τον Ιούνιο του 2025, στο 3ο παιχνίδι της σειράς των τελικών εναντίον του Παναθηναϊκού. Αυτή η απουσία του θέτει τις όποιες αμφιβολίες σχετικά με το αν θα παρουσιαστεί στην ίδια κατάσταση που τον είχαμε συνηθίσει πριν τραυματιστεί, δεδομένου ότι πλέον βαδίζει στα 34 του χρόνια και τα μακριά κορμιά, όπως είναι γνωστό, είναι επιρρεπή στην ταλαιπωρία.

Με την εθνική Γαλλίας συμμετείχε σε τρεις μεγάλες διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες 2021, Ευρωμπάσκετ 2022 και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2023). Με το αργυρό μετάλλιο που κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ονομάστηκε ιππότης κι έλαβε μετάλλιο τιμής από το γαλλικό κράτος.