Καλλιθέα - αυτόπτης μάρτυρας: «Το παιδί ήταν ήδη νεκρό όταν του έκαναν ΚΑΡΠΑ»

Στο πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κρέμου και Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα, έγινε η συμπλοκή των νεαρών που συνεπλάκησαν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 17χρονου.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο νεαρός κατέληξε περίπου 300 μέτρα πιο κάτω, σ' ένα στενό, όπου έσπευσαν οι διασώστες για να τον παραλάβουν.

«Ήμασταν εδώ την ώρα που του έκαναν ΚΑΡΠΑ. Νομίζω είχε φύγει ήδη το παιδί» είπε εμφανώς χολωμένη η αυτόπτης μάρτυρας και πρόσθεσε: «Εδώ στο ποτάμι πιο κάτω γίνονται πολλά. Αυτή η γειτονιά, είναι γεμάτη μονοκατοικίες, ήταν πάρα πολύ ήσυχη. Δεν φοβόμασταν να αφήσουμε παράθυρο ή πόρτα ανοιχτή. Πλέον διπλομανταλώνουμε, έχουμε βάλει κάγκελα στα παράθυρα».

Κληθείσα να σχολιάσει αν ήταν οπαδικό επεισόδιο, η αυτόπτης μάρτυρας ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε τα αίτια της συμπλοκής. «Τον λόγο δεν τον ξέρω, αλλά κι εμείς σήμερα το πρωί μάθαμε ότι ήταν ήδη νεκρό το παιδί, την έφαγε στο στήθος».

Κλείνοντας, ξέσπασε για τα όσα διαδραματίζονται συνεχώς στους δρόμους κι έχουν πρωταγωνιστές ανήλικους: «Τώρα αυτά τα παιδιά, που βγαίνουν έξω με μαχαίρια από το σπίτι τους, ο γονιός δεν βλέπει; Το σχολείο δεν βλέπει, ο καθηγητής δεν βλέπει; Το κράτος δεν βλέπει...;».

Πηγή: newsbomb.gr