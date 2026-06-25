750 χλμ. ULTRA TRIATHLON 103 ώρες 17 λεπτά

Ακόμα ένα Παγκόσμιο ρεκόρ προστέθηκε στη μεγάλη λίστα του κολυμβητή υπέρ αποστάσεων Σπύρου Χρυσικόπουλου, ο οποίος αυτή τη φορά κατάφερε να καλύψει τη μεγαλύτερη τριαθλητική απόσταση παγκοσμίως! Διέσχισε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο σε 103 ώρες και 17 λεπτά καλύπτοντας συνολικά 750χλμ. και είναι το μεγαλύτερο τρίαθλο που έχει γίνει ποτέ.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελούσε ένα προσωπικό όραμα του Σπύρου, το οποίο είχε διαμορφωθεί και ωριμάσει εδώ και εννέα χρόνια. Από τη σύλληψη της ιδέας, το σχεδιασμό, τη στρατηγική έως και την τελική υλοποίηση όλα εκπονήθηκαν αποκλειστικά από τον ίδιο τον Σπύρο.

Η προσπάθεια ξεκίνησε με το κολυμβητικό σκέλος την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7:15 π.μ. από παραλία στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση την Ολυμπιακή Ακτή της Κατερίνης, μια απόσταση 50χλμ. Φτάνοντας στην Κατερίνη, έβαλε τον ποδηλατικό του εξοπλισμό και κατευθύνθηκε προς το Ναύπλιο καλύπτοντας 500 δύσκολα και γεμάτα ανηφόρες χιλιόμετρα. Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία και το ποδηλατικό σκέλος, συνέχισε το ατελείωτο ταξίδι με το πόδια τρέχοντας για 200χλμ. μέχρι να ακουμπήσει τον εμβληματικό φάρο στο Ακρωτήριο Ταίναρο.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο Σπύρος κλήθηκε να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το κολύμπι πραγματοποιήθηκε υπό έντονη βροχόπτωση, όμως το μεσημέρι τον περίμενε μια έκπληξη τόσο μεγάλη που μηδένισε κάθε δυσκολία και κάθε ταλαιπωρία. Ένα μεγάλο κοπάδι από δελφίνια τον συνόδευσε για πολλή ώρα παίζοντας μαζί του όσο κολυμπούσε.

Στο ποδήλατο και το τρέξιμο επικράτησαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρά τη συνεχή παρακολούθηση από την ομάδα υποστήριξης και την τήρηση του πλάνου ενυδάτωσης και τροφοδοσίας, ο Σπύρος μετά την ανάβαση του Μπράλου υπέστη ηλίαση, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά την προσπάθειά του. Τις νυχτερινές ώρες οι συνθήκες ήταν εξίσου απαιτητικές, καθώς η θερμοκρασία έπεφτε αισθητά, ενώ οι δυνατοί άνεμοι και η παγωνιά επιβάρυναν περαιτέρω τον οργανισμό του Σπύρου, ο οποίος συνέχισε αδιάκοπα την πορεία του προς τον τελικό στόχο.

Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος ήταν η συμβολή της ομάδας υποστήριξης, η οποία βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του αθλητή. Στο κολύμπι, η ομάδα τον συνόδευε με ιστιοπλοικό, έχοντας την ευθύνη της τροφοδοσίας, της παρακολούθησης της πορείας και της ασφάλειάς του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Κατά τη διάρκεια του ποδηλάτου και του τρεξίματος, η υποστήριξη συνεχίστηκε με τη συνοδεία μεγάλου βαν, το οποίο μετέφερε τρόφιμα, υγρά, ρουχισμό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών της πολυήμερης προσπάθειας. Παράλληλα, όχημα ασφαλείας ακολουθούσε τον αθλητή σε όλη τη διαδρομή, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή του εγχειρήματος.

Ιδιαίτερα απαιτητικά αποδείχθηκαν και τα τελευταία χιλιόμετρα της διαδρομής. Παρόλο που ο Σπύρος είχε πλέον φτάσει πολύ κοντά στον τελικό προορισμό του, η πρόσβαση στον φάρο στο Ακρωτήριο Ταίναρο απαιτούσε τη διάσχιση ενός δύσβατου μονοπατιού, γεμάτο πέτρες και βράχια. Μετά από περισσότερες από τέσσερις ημέρες συνεχούς αγώνα, το τελευταίο αυτό τμήμα της διαδρομής αποτέλεσε μία από τις πιο επίπονες και βασανιστικές στιγμές της συνολικής προσπάθειας, πριν ο αθλητής φτάσει τελικά στον φάρο και ολοκληρώσει το εγχείρημα.

Παρά τη σωματική καταπόνηση, την έλλειψη ύπνου, τις έντονες εναλλαγές των καιρικών συνθηκών αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Σπύρος κατάφερε να ολοκληρώσει αυτό το υπεράνθρωπο εγχείρημα των 750 χλμ. σε 103 ώρες και 17 λεπτά, επιτυγχάνοντας έναν εξαιρετικά υψηλό στόχο: την επίτευξη μιας παγκόσμιας επίδοσης.

Η άφιξή του στον φάρο στο Ακρωτήριο Ταίναρο την Κυριακή 14:32μ.μ. σηματοδότησε την ολοκλήρωση μιας μοναδικής αθλητικής προσπάθειας που είχε ξεκινήσει ως όραμα πριν από εννέα χρόνια και υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Με αυτή την προσπάθεια ο Σπύρος ένωσε την Ελλάδα και ανέδειξε τη σημασία της προετοιμασίας, της επιμονής και της ψυχικής δύναμης.

Παρόλο που το στοιχείο του Σπύρου είναι το νερό, έχοντας 2 Παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες στο βιογραφικό του, είναι γνωστό πως ο ίδιος δεν μένει μόνο εκεί καθώς και στο παρελθόν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία αγώνες και ατομικά εγχειρήματα υπεραποστάσεων τόσο δρομικά όσο και ποδηλατικά και έχει αποδείξει πως η αντοχή δεν περιορίζεται σε ένα μόνο άθλημα.

Να θυμίσουμε πως ο Σπύρος έχει προκριθεί και τερματίσει στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος Cross Triathlon XTERRA στη Χαβάη, έχει τερματίσει στο δρομικό αγώνα επιβίωσης Rovaniemi150, έχει κάνει με ποδήλατο την απόσταση ‘Ολυμπος – Αθήνα 400χλμ. και πολλά ακόμα.