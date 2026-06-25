Στην Πορτογαλία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η εθνική εφήβων

Αναχώρησε το πρωί για την Πορτογαλία η εθνική υδατοσφαίρισης εφήβων, ενόψει της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18, που αρχίζει το Σάββατο (27/6) στο Ρίο Μαϊόρ.

Την αποστολή απαρτίζουν οι Νικήτας Δαμίγος (Γλυφάδα), Δημήτρης Μπερδές (Παλαιό Φάληρο), Δημήτρης Σάρρος (Απόλλων Σμύρνης), Ηλίας Αγγελόπουλος, Σπύρος Δεληγιάννης, Κυριάκος Λεβαντής, Κοσμάς Πατσιλινάκος, Μάξιμος Μαντζουρίδης, Δημήτρης Χατζής (Βουλιαγμένη), Άγγελος Λαμπάτος (ΝΟ Πατρών), Βαγγέλης Γεωρβασάκης, Σταύρος Ζουζούνης (Χανιά), Θεοδόσης Μότσιας, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος (Πανιώνιος), Άγγελος Λεωνιδάκης (ΠΑΟΚ). Μαζί τους βρίσκονται ο ομοσπονδιακός προπονητής, Γιώργος Χατζηδάκης, ο συνεργάτης του, Φώντας Μαρκόπουλος, ο φυσιοθεραπευτής Νεκτάριος Τσιλικοχρύσος, καθώς και ο διαιτητής Γιώργος Πολυχρονόπουλος. Αρχηγός αποστολής είναι το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ, Γιώργος Νικολαΐδης.

Η κατάταξη των ομάδων από τη World Aquatics μέσω ranking «έστειλε» την εθνική στην άτυπη β΄ κατηγορία και δυσκολεύει αρκετά την προσπάθεια διάκρισης. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει τοποθετηθεί στον 5ο όμιλο και για να συνεχίσει πρέπει να καταλάβει την πρώτη θέση, με αντιπάλους την πάντα αξιόμαχη Αυστραλία (Κυριακή 28/6, 12:30) και την αδύναμη Νότια Αφρική (Δευτέρα 29/6, 11:00). Εφόσον τα καταφέρει, η ελληνική ομάδα θα παίξει την Τρίτη 30/6 με τον νικητή του 6ου ομίλου (Αργεντινή, Καναδάς, Πορτογαλία) και, ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα, θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο χιαστί παιχνίδι για την είσοδο στην οκτάδα, τον 3ο ή τον 4ο του 2ου ομίλου, στον οποίο μετέχουν η Ισπανία, η Ιταλία, οι ΗΠΑ και η Κίνα. Στο ιδανικό σενάριο, η εθνική θα βρει απέναντί της την Κίνα και θα είναι το φαβορί για να περάσει στα προημιτελικά, μόνο που εκεί θα την περιμένει η νικήτρια του 1ου ομίλου, που θα είναι σίγουρα μία πολύ ισχυρή ομάδα.

Αναλυτικά οι όμιλοι:

1ος ΟΜΙΛΟΣ: Κροατία, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Σερβία

2ος ΟΜΙΛΟΣ: Κίνα, Ισπανία, ΗΠΑ, Ιταλία

3ος ΟΜΙΛΟΣ: Κολομβία, Σιγκαπούρη, Νέα Ζηλανδία

4ος ΟΜΙΛΟΣ: Τουρκία, Χονγκ Κονγκ, Βραζιλία

5ος ΟΜΙΛΟΣ: Νότια Αφρική, ΕΛΛΑΔΑ, Αυστραλία

6ος ΟΜΙΛΟΣ: Αργεντινή, Πορτογαλία, Καναδάς

Η διεθνής ομοσπονδία υγρού στίβου καθιέρωσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας εφήβων το 2012, με την πρώτη διοργάνωση να διεξάγεται στο Περθ. Η Ελλάδα έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο το 2018, στο Σομπατέλι της Ουγγαρίας, ενώ το 2020 είχε αναλάβει τη φιλοξενία του τουρνουά, σε Βόλο και Λάρισα, που όμως ακυρώθηκε λόγω πανδημίας. Πριν δύο χρόνια η διοργάνωση έγινε στο Μπουένος Αϊρες, με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται νικήτρια και την εθνική να καταλαμβάνει την έκτη θέση.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ