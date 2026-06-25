Ξεκίνησε προετοιμασία η Εθνική για το «παράθυρο» - Εκτός οι Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης

Η Εθνική ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της για το «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τρεις απουσίες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΟΚ:

«Με 15 παίκτες άρχισε σήμερα το… κυρίως μέρος της προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών για τους αγώνες με τη Ρουμανία (2/7, Οραντέα, 19.00) και την Πορτογαλία (5/7, Sunel Arena, 19.30), για το τελευταίο “παράθυρο” της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World cup 2027.

Οι διεθνείς είχαν αρχίσει ατομικά προγράμματα από προχθές Τρίτη στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας και από σήμερα ο Βασίλης Σπανούλης και οι συνεργάτες του ανέβασαν ρυθμούς.

Σε σχέση με την αρχική κλήση, απουσιάζουν ο Ντίνος Μήτογλου και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ σήμερα έλειπε και ο Δημήτρης Μωραΐτης λόγω ασθένειας. Στη σύνθεση έχουν προστεθεί οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Γιάννης Καρακώστας.

Media day τη Δευτέρα 29/6

Τη Δευτέρα 29/6 και πριν από την έναρξη της προπόνησης θα γίνει η καθιερωμένη media day της Εθνικής».