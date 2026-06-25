Σφοδρή κριτική στη Νότια Κορέα από τον Παρκ

Ο παλαίμαχος διεθνής μέσος της Νότιας Κορέας, Παρκ Τζι-Σουνγκ, επέκρινε την απόδοση της ομάδας στην ήττα με 1-0 από τη Νότια Αφρική στο Παγκόσμιο Κύπελλο κι έκανε συγκρίσεις με την απογοητευτική σεζόν του 2014, η οποία είδε το ασιατικό συγκρότημα να αποκλείεται από τη φάση των ομίλων.

Οι Κορεάτες, οι οποίοι ξεκίνησαν με τον αρχηγό Σον Χέουνγκ-Μιν στον πάγκο, εξακολουθούν να έχουν πιθανότητες να προχωρήσουν ως μία από τις καλύτερες ομάδες που κατάκτησαν την τρίτη θέση, αλλά ο Παρκ δεν τρέφει πολλές ελπίδες.

«Πρέπει να σκεφτούμε αν αυτό ήταν συνολικά ένα παιχνίδι που προσπαθήσαμε να κερδίσουμε», δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού σχολιασμού.

«Δεν υπήρχε ορατό σχέδιο για το πώς να επιτεθούμε. Αυτό το πρόβλημα ήταν το ίδιο σε όλο αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Φαίνεται ότι υπήρχαν σαφώς ορισμένοι τομείς που παραμελήθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας».

Η Νότια Κορέα ξεκίνησε στο Μουντιάλ 2026 με νίκη 2-1 επί της Τσεχίας, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει στις ήττες από το Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Οι άσχημες εμφανίσεις θύμισαν στον Παρκ το 2014, όπου αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων μετά από μία ισοπαλία και δύο ήττες.

«Είχαμε άφθονο χρόνο να σκεφτούμε τι πήγε στραβά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014», δήλωσε ο Παρκ, ο οποίος ήταν βασικός παράγοντας στην πορεία της Νότιας Κορέας προς τα ημιτελικά του τουρνουά το 2002, που διοργάνωσε η ίδια χώρα με την Ιαπωνία.

«Αλλά αυτή τη φορά, η διαδικασία προετοιμασίας και τα αποτελέσματα μοιάζουν με επανάληψη εκείνης της φοράς. Ακόμα κι αν η πιθανότητα να φτάσουμε στη φάση των 32 παραμένει, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να δείξουμε καλή απόδοση σε αυτό το στάδιο με το τρέχον επίπεδο παιχνιδιού».

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