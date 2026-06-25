Ράλι Ακρόπολις: Ο Neuville με Hyundai ταχύτερος στο shakedown

#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN
«Θα είναι ένας αγώνας με πολλα κλαταρίσματα, υπάρχουν πολλές πέτρες. Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από προβλήματα».
#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON
«Θα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Είναι πρόκληση με ένα μόνο πέρασμα σε κάποιες ειδικές και τις νέες διαδρομές».
#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON
«Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι πίσω στο χώμα. Θα είναι πολύ δύσκολα. Αισθάνομαι καλά με το αυτοκίνητο, ανυπομονώ».
#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN
«Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα ράλλυ που δεν κερδίζει πάντα ο ταχύτερος, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».
#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS
«Είναι η συνηθισμένη Ελλάδα. Θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε και να αποφύγουμε τα προβλήματα. Είναι ωραία που βρίσκομαι εδώ, μου αρέσει γενικά η Ελλάδα, είμαι έτοιμος».
#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA
«Έχω πάντα αυτοπεποίθηση στο χώμα. Έχουμε ένα καλό πακέτο, είναι ένα διασκεδαστικό ράλλυ. Ας πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».
#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE
«Το χώμα είναι τελείως διαφορετικό, το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται διαφορετικά. Θα παλέψουμε για ένα καλό αποτέλεσμα, θα είναι δύσκολα».
#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE
«Είναι τέλεια με αυτό το αυτοκίνητο. Είναι ένα κλασικό ράλλυ και είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ».
#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA
«Αυτή η ειδική είναι πολύ μαλακότερη από τις υπόλοιπες του αγώνα. Ήταν εντάξει».
#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY
«Αποτελεί πάντα πρόκληση το ράλλυ Ακρόπολις, να επιβιώσεις και να τερματίσεις».
#22 Mārtiņš SESKS - Renārs FRANCIS
«Είχε πολλή σκόνη μέσα στο αυτοκίνητο. Θα είναι δύσκολο, αλλά ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε».
#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE
«Είμαι ενθουσιασμένος, θα είναι ένα υπέροχο ράλλυ».
#20 Yohan ROSSEL - Arnaud DUNAND
«Είμαι ικανοποιημένος με το αυτοκίνητο. Η ομάδα αντέδρασε και είμαι χαρούμενος με τη δουλειά τους. Πρέπει να συνεχίσουμε και αυτό θα αποτελέσει μια καλή δοκιμή για το αυτοκίνητο».
#23 Roope KORHONEN - Anssi VIINIKKA
«Είναι ωραία, ωραίες ειδικές. Είναι πρώτη φορά για εμάς εδώ. Έχει περισσότερες πέτρες απ’ ό,τι περίμενα».
#24 Alejandro CACHÓN - Borja ROZADA
«Πρέπει να έχουμε καλό ρυθμό, αλλά να κινηθούμε έξυπνα, αποφεύγοντας τα κλαταρίσματα και τα προβλήματα».