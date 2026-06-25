Ράλι Ακρόπολις: Ο Neuville με Hyundai ταχύτερος στο shakedown

Ο Thierry Neuville με Hyundai i20 N Rally1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο shakedown. Ο Sebastien Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1 ήταν μόλις 0,1 δλ. πιο αργός. Ο Adrien Formaux και ο Oliver Solberg σημείωσαν τον 3ο και 4ο χρόνο αντίστοιχα. Τα πληρώματα κατευθύνονται προς την Αθήνα, για Υπερειδική Διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park.

#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN

«Θα είναι ένας αγώνας με πολλα κλαταρίσματα, υπάρχουν πολλές πέτρες. Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από προβλήματα».

#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON

«Θα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Είναι πρόκληση με ένα μόνο πέρασμα σε κάποιες ειδικές και τις νέες διαδρομές».

#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON

«Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι πίσω στο χώμα. Θα είναι πολύ δύσκολα. Αισθάνομαι καλά με το αυτοκίνητο, ανυπομονώ».

#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN

«Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα ράλλυ που δεν κερδίζει πάντα ο ταχύτερος, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS

«Είναι η συνηθισμένη Ελλάδα. Θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε και να αποφύγουμε τα προβλήματα. Είναι ωραία που βρίσκομαι εδώ, μου αρέσει γενικά η Ελλάδα, είμαι έτοιμος».

#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA

«Έχω πάντα αυτοπεποίθηση στο χώμα. Έχουμε ένα καλό πακέτο, είναι ένα διασκεδαστικό ράλλυ. Ας πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE

«Το χώμα είναι τελείως διαφορετικό, το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται διαφορετικά. Θα παλέψουμε για ένα καλό αποτέλεσμα, θα είναι δύσκολα».

#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE

«Είναι τέλεια με αυτό το αυτοκίνητο. Είναι ένα κλασικό ράλλυ και είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ».

#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA

«Αυτή η ειδική είναι πολύ μαλακότερη από τις υπόλοιπες του αγώνα. Ήταν εντάξει».

#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY

«Αποτελεί πάντα πρόκληση το ράλλυ Ακρόπολις, να επιβιώσεις και να τερματίσεις».

#22 Mārtiņš SESKS - Renārs FRANCIS

«Είχε πολλή σκόνη μέσα στο αυτοκίνητο. Θα είναι δύσκολο, αλλά ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε».

#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE

«Είμαι ενθουσιασμένος, θα είναι ένα υπέροχο ράλλυ».

#20 Yohan ROSSEL - Arnaud DUNAND

«Είμαι ικανοποιημένος με το αυτοκίνητο. Η ομάδα αντέδρασε και είμαι χαρούμενος με τη δουλειά τους. Πρέπει να συνεχίσουμε και αυτό θα αποτελέσει μια καλή δοκιμή για το αυτοκίνητο».

#23 Roope KORHONEN - Anssi VIINIKKA

«Είναι ωραία, ωραίες ειδικές. Είναι πρώτη φορά για εμάς εδώ. Έχει περισσότερες πέτρες απ’ ό,τι περίμενα».

#24 Alejandro CACHÓN - Borja ROZADA

«Πρέπει να έχουμε καλό ρυθμό, αλλά να κινηθούμε έξυπνα, αποφεύγοντας τα κλαταρίσματα και τα προβλήματα».