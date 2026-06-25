Προγνωστικά Τουρκία – ΗΠΑ: Ανοιχτό ματς στο 2.02

Η Τουρκία αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ στο «Los Angeles Stadium», στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Ανάλυση Τουρκίας

Η Τουρκία γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στον τέταρτο όμιλο και αποκλείστηκε πρόωρα από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή τη φορά ηττήθηκε με 1-0 από την Παραγουάη στο «San Francisco Bay Area Stadium», σε μία αναμέτρηση όπου η συνολική εικόνα της ήταν καλύτερη από το τελικό αποτέλεσμα.

Ανάλυση ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ συνέχισαν την εξαιρετική πορεία τους στον τέταρτο όμιλο, επικρατώντας με 2-0 της Αυστραλίας στο «Seattle Stadium». Με τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές, εξασφάλισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση και παράλληλα κατέκτησαν την πρώτη θέση του ομίλου.

Δείτε τα προγνωστικά Τουρκία – ΗΠΑ!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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