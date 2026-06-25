Επίσημο: Ο Πίτερς ανακοινώθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς για τα επόμενα χρόνια, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Επίσημα παίκτης της Αρμάνι είναι ο 31χρονος φόργουορντ, ο οποίος έπαιξε στον Ολυμπιακό από το 2022 και τη φετινή σεζόν κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης, με τον ίδιο να είναι εκ των κορυφαίων στο Final Four της Αθήνας. Στον τελικό με τη Ρεάλ είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ και στον ημιτελικό με τη Φενέρ 17 πόντους με 7/7 σουτ.

Στη φετινή σεζόν της Euroleague είχε 7,5 πόντους με 41% στο τρίποντο και 2,8 ριμπάουντ σε 15,1 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε αντίστοιχα 13,3 πόντους με 46% στο τρίποντο και 4,2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Στην ανακοίνωση της η ιταλική ομάδα κάνει λόγο για πολυετή συμφωνία, χωρίς να διευκρινίζει κάτι παραπάνω, ενώ στο σάιτ της φιλοξενούνται οι πρώτες του δηλώσεις:

«Είναι ένα εξαιρετικό συναίσθημα να εντάσσεσαι σε έναν σύλλογο όπως η Αρμάνι Μιλάνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα, αλλά και με τους ανθρώπους μέσα στον σύλλογο που χτίζουν μια ομάδα της οποίας η οικογένειά μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε μέρος.

Θα φτάσω στο Μιλάνο έτοιμος να θέσω το πρότυπο της σκληρής δουλειάς, της συνέπειας και της ψυχικής αντοχής. Ελπίζω οι οπαδοί μας να καταλάβουν ότι θα δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο, επειδή ξέρω ότι θα μας δώσουν αυτό που χρειαζόμαστε. Βλέπω σπουδαία πράγματα στο μέλλον της Αρμάνι και είμαι ευγνώμων στον σύλλογο που με προσκάλεσε να γίνω μέλος της».