Ανανέωσε ο Ντόσκας στον Ολυμπιακό

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή που οδήγησε τις ερυθρόλευκες στην κατάκτηση του Champions League, τον Γιώργο Ντόσκα,

Η ανακοίνωση των ερυθρολεύκων: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Ντόσκα. Ο Ελληνας προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου».

Η δήλωση του Γιώργου Ντόσκα: «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, κ. Μιχάλη Κουντούρη, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και στον τρόπο δουλειάς μου. Είναι τεράστια τιμή το ότι θα συνεχίσω να εκπροσωπώ την ομάδα μας και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό».