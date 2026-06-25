Αφιέρωμα: Οι νικητές του Ράλι Ακρόπολις

Η διαδρομή (Αθήνα-Τρίπολη-Αγ. Θεόδωροι-Λάρισα-Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Καβάλα-Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Αθήνα) είχε μήκος 1.923 χιλιόμετρα. Το 1952 ο αγώνας μετονομάστηκε σε «Ράλι ΕΛΠΑ» και το 1953 έγινε διεθνής με την ονομασία «Ράλι Ακρόπολις».
Το 1955 ο αγώνας συμπεριλαμβάνεται στο «Πρωτάθλημα Τουρισμού Ευρώπης». Συμμετέχουν 54 αυτοκίνητα και την πρώτη θέση κατακτά (όπως και στα πρώτα δύο «Ράλι Ακρόπολις») ελληνικό πλήρωμα.
Στα επόμενα χρόνια το «Ράλι Ακρόπολις» αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη φήμη στο εξωτερικό και οι συμμετοχές πολλαπλασιάζονται. Το μήκος της διαδρομής αυξάνεται σε 3.100 χλμ. και προς τα τέλη της δεκαετίας του ΄60 ο αγώνας προσελκύει και τις εργοστασιακές ομάδες.
Το 1973 «γεννήθηκε» το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) και το Ράλι Ακρόπολις ήταν ένας από τους αγώνες που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα της «παρθενικής» σεζόν του WRC.
Το 1974 η ενεργειακή κρίση και η ρευστότητα της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του. Μετά το 1976 το αγωνιστικό ενδιαφέρον του «Ράλι Ακρόπολις» μεγαλώνει, λόγω του συναγωνισμού των εργοστασιακών ομάδων, ενώ εμφανίζονται ολοένα και πιο εξελιγμένα αυτοκίνητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010 δεν έγινε το Ράλι Ακρόπολις, καθώς έμεινε εκτός θεσμού, επειδή εκείνη την περίοδο η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) «δοκίμαζε» την κυλιόμενη εναλλαγή χωρών στο πρωτάθλημα, ενώ το διάστημα 2014-18 το Ακρόπολις δεν ήταν στο καλαντάρι του WRC, αλλά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι (ERC).
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ 1952 Ράλι ΕΛΠΑ Ι. Πεσματζόγλου - Ν. Παπαμιχαήλ Chevrolet
1953 1ο Ράλι Ακρόπολις
Ν. Παπαμιχαήλ - Σ. Δημητράκος Jaquar XK 120
1954 2ο
Π. Παπαδόπουλος - Σ. Δημητράκος Opel Record
1955 3ο
Ι. Πεσματζόγλου - Μ. Παπανδρέου Opel Kadett
1956 4ο
Σοκ - Μολ Mercedes 300 SL
1957 5ο
Κος και Κα Εσταζέ Ferrari 250 G.T.
1958 6ο
Βιλορέσι - Μπασαντόνα Lancia Aurelia G.T.
1959 7ο
Λεβί - Βάνσερ Auto Union 1000
1960 8ο
Σοκ - Μολ Mercedes 220 SE
1961 9ο
Κάρλσον - Κάρλσον Saab 96
1962 10ο
Μπόριγκερ - Λανγκ Mercedes 200 SEd
1963 11ο
Μπόριγκερ - Κνολ Mercedes 300 Se
1964 12ο
Τράνα - Τερμένιους Volvo PV 544
1965 13ο
Σκογ - Ταντλκάρε Volvo Amazon
1966 14ο
Σόντερστρομ - Παλμ Ford Lotus Cortina
1967 15ο
Χόπκερκ - Γκρέλιν BMC Cooper 1275S
1968 16ο
Κλαρκ - Πόρτερ Ford Escort Twin Cam
1969 17ο
Τοϊβόνεν - Κολάρι Porsche 911S
1970 18ο
Τεριέ - Κάλεβερτ Alpine Renault
1971 19ο
Αντερσεν - Χερτζ Alpine Renault
1972 20ο
Λίντμπεργκ - Ελσεντλ Fiat 124 Sport Spider
1973 21ο
Τεριέ - Ντελφεριέ Alpine Renault
1975 22ο
Ρερλ - Μπέργκερ Opel Ascona RS
(2οι οι Σιρόκο-Ανδριόπουλος Renault Alpine)
1976 23ο
Κάλστρομ - Αντερσον Datsun 160 J
(2οι οι Σιρόκο-Ανδριόπουλος Renault Alpine)
1977 24ο
Βάλντεγκαρντ - Τορζέλιους Ford Escord RS
1978 25ο
Ρερλ - Γκάιστντορφερ Fiat 131 Abarth Rally
1979 26ο
Βάλντεγκαρντ - Τορζέλιους Ford Escord RS
1980 27ο
Βατάνεν - Ρίτσαρντς Ford Escord RS
1981 28ο
Βατάνεν - Ρίτσαρντς Ford Escord RS
1982 29ο
Κα Μουτόν - Κα Πονς Audi Quattro
1983 30ο
Ρερλ - Γκάιστντορφερ Lancia Rally
1984 31ο
Μπλόμκβιστ - Σέντερμπεργκ Audi Quattro
1985 32ο
Σαλόνεν - Χαργιάνε Peugeot 205 T16
1986 33ο
Κανκούνεν - Πιρόνεν Peugeot 205 T16
1987 34ο
Άλεν - Κιβιμάκι Lancia Delta 4WD
1988 35ο
Μπιαζιόν - Σιβιέρο Lancia Delta HF Integrale
1989 36ο
Μπιαζιόν - Σιβιέρο Lancia Delta HF Integrale
1990 37ο
Σάινθ - Μόγια Toyota Celica Turbo
1991 38ο
Κανκούνεν - Πιρόνεν Lancia Delta Integrale 16V
1992 39ο
Οριόλ - Οτσέλι Lancia Delta HF Integrale
1993 40ο
Μπιαζιόν - Σιβιέρο Ford Cossworth
1994 41ο
Σάινθ - Μόγια Subaru Impreza
1995 42ο
Αρης Βωβός-Κώστας Στεφανής Lancia Integrale
(Το 42ο Ράλι Ακρόπολις δεν μετρούσε για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα)
1996 43ο
ΜακΡέι - Ρίνγκερ Subaru Impreza
1997 44ο
Σάινθ - Μόγια Ford Escort
1998 45ο
ΜακΡέι - Γκριστ Subaru Impreza
1999 46ο
Μπερνς - Ριντ Subaru Impreza
2000 47ο
ΜακΡέι - Γκριστ Ford Focus
2001 48ο
ΜακΡέι - Γκριστ Ford Focus RS WRC 01
2002 49ο
ΜακΡέι - Γκριστ Ford Focus RS WRC 02
2003 50ο
Μάρτιν - Παρκ Ford Focus RS WRC 3
2004 51ο
Σόλμπεργκ - Μιλς Subaru Impreza WRC 2004
2005 52ο
Λεμπ - Ελενά Citroen Xsara WRC
2006 53ο
Γκρόνχολμ - Ραουτιάινεν Ford Focus RS WRC 06
2007 54ο
Γκρόνχολμ - Ραουτιάινεν Ford Focus RS WRC 06
2008 55ο
Λεμπ - Ελενά Citroen C4
2009 56ο
Χιρβόνεν - Λέχτινεν Ford Focus RS WRC 09
2011 57ο
Οζιέ - Ινγκρασιά Citroën DS3 WRC
2012 58ο
Λεμπ - Ελενά Citroën DS3 WRC
2013 59ο
Λάτβαλα - Άντιλα Volkswagen Polo R WRC
2014 60ο
Μπριν - Μάρτιν Peugeot 208 T16 R5
(Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)
2015 61ο
Καγετάνοβιτς - Μπαράν Ford Fiesta R5
(Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)
2016 62ο
Σιρμάτσις - Σίμινς Skoda Fabia R5
(Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)
2017 63ο
Καγιετάνοβιτς - Μπαράν Ford Fiesta R5
(Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)
2018 64ο
Μπρούνο Μαγκαλιάες - Ούγκο Μαγκαλιάες Skoda Fabia R5
(Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)
2021 65ο
Ροβάνπερα - Χάλτουνεν Toyota Yaris WRC
2022 66ο
Νεβίλ - Βιντέγκε Hyundai i20 N Rally1
2023 67ο
Ροβάνπερα - Χάλτουνεν Toyota Yaris Rally1 HYBRID
2024 68ο
Νεβίλ - Βιντέγκε Hyundai i20 N Rally1 HYBRID
2025 69ο
Τάνακ - Γιάρβεογια Hyundai i20 N Rally1
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ