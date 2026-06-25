Αφιέρωμα: Οι νικητές του Ράλι Ακρόπολις

Πρόδρομος του «Ράλι Ακρόπολις» υπήρξε το «Ελληνικό Ράλι Αυτοκινήτου», που διεξήχθη το 1951 από μία ομάδα φίλων με τη συμβολή της ΕΛΠΑ.

Η διαδρομή (Αθήνα-Τρίπολη-Αγ. Θεόδωροι-Λάρισα-Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Καβάλα-Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Αθήνα) είχε μήκος 1.923 χιλιόμετρα. Το 1952 ο αγώνας μετονομάστηκε σε «Ράλι ΕΛΠΑ» και το 1953 έγινε διεθνής με την ονομασία «Ράλι Ακρόπολις».



Το 1955 ο αγώνας συμπεριλαμβάνεται στο «Πρωτάθλημα Τουρισμού Ευρώπης». Συμμετέχουν 54 αυτοκίνητα και την πρώτη θέση κατακτά (όπως και στα πρώτα δύο «Ράλι Ακρόπολις») ελληνικό πλήρωμα.



Στα επόμενα χρόνια το «Ράλι Ακρόπολις» αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη φήμη στο εξωτερικό και οι συμμετοχές πολλαπλασιάζονται. Το μήκος της διαδρομής αυξάνεται σε 3.100 χλμ. και προς τα τέλη της δεκαετίας του ΄60 ο αγώνας προσελκύει και τις εργοστασιακές ομάδες.



Το 1973 «γεννήθηκε» το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) και το Ράλι Ακρόπολις ήταν ένας από τους αγώνες που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα της «παρθενικής» σεζόν του WRC.



Το 1974 η ενεργειακή κρίση και η ρευστότητα της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του. Μετά το 1976 το αγωνιστικό ενδιαφέρον του «Ράλι Ακρόπολις» μεγαλώνει, λόγω του συναγωνισμού των εργοστασιακών ομάδων, ενώ εμφανίζονται ολοένα και πιο εξελιγμένα αυτοκίνητα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010 δεν έγινε το Ράλι Ακρόπολις, καθώς έμεινε εκτός θεσμού, επειδή εκείνη την περίοδο η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) «δοκίμαζε» την κυλιόμενη εναλλαγή χωρών στο πρωτάθλημα, ενώ το διάστημα 2014-18 το Ακρόπολις δεν ήταν στο καλαντάρι του WRC, αλλά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι (ERC).



ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ 1952 Ράλι ΕΛΠΑ Ι. Πεσματζόγλου - Ν. Παπαμιχαήλ Chevrolet

1953 1ο Ράλι Ακρόπολις

Ν. Παπαμιχαήλ - Σ. Δημητράκος Jaquar XK 120

1954 2ο

Π. Παπαδόπουλος - Σ. Δημητράκος Opel Record

1955 3ο

Ι. Πεσματζόγλου - Μ. Παπανδρέου Opel Kadett

1956 4ο

Σοκ - Μολ Mercedes 300 SL

1957 5ο

Κος και Κα Εσταζέ Ferrari 250 G.T.

1958 6ο

Βιλορέσι - Μπασαντόνα Lancia Aurelia G.T.

1959 7ο

Λεβί - Βάνσερ Auto Union 1000

1960 8ο

Σοκ - Μολ Mercedes 220 SE

1961 9ο

Κάρλσον - Κάρλσον Saab 96

1962 10ο

Μπόριγκερ - Λανγκ Mercedes 200 SEd

1963 11ο

Μπόριγκερ - Κνολ Mercedes 300 Se

1964 12ο

Τράνα - Τερμένιους Volvo PV 544

1965 13ο

Σκογ - Ταντλκάρε Volvo Amazon

1966 14ο

Σόντερστρομ - Παλμ Ford Lotus Cortina

1967 15ο

Χόπκερκ - Γκρέλιν BMC Cooper 1275S

1968 16ο

Κλαρκ - Πόρτερ Ford Escort Twin Cam

1969 17ο

Τοϊβόνεν - Κολάρι Porsche 911S

1970 18ο

Τεριέ - Κάλεβερτ Alpine Renault

1971 19ο

Αντερσεν - Χερτζ Alpine Renault

1972 20ο

Λίντμπεργκ - Ελσεντλ Fiat 124 Sport Spider

1973 21ο

Τεριέ - Ντελφεριέ Alpine Renault

1975 22ο

Ρερλ - Μπέργκερ Opel Ascona RS

(2οι οι Σιρόκο-Ανδριόπουλος Renault Alpine)

1976 23ο

Κάλστρομ - Αντερσον Datsun 160 J

(2οι οι Σιρόκο-Ανδριόπουλος Renault Alpine)

1977 24ο

Βάλντεγκαρντ - Τορζέλιους Ford Escord RS

1978 25ο

Ρερλ - Γκάιστντορφερ Fiat 131 Abarth Rally

1979 26ο

Βάλντεγκαρντ - Τορζέλιους Ford Escord RS

1980 27ο

Βατάνεν - Ρίτσαρντς Ford Escord RS

1981 28ο

Βατάνεν - Ρίτσαρντς Ford Escord RS

1982 29ο

Κα Μουτόν - Κα Πονς Audi Quattro

1983 30ο

Ρερλ - Γκάιστντορφερ Lancia Rally

1984 31ο

Μπλόμκβιστ - Σέντερμπεργκ Audi Quattro

1985 32ο

Σαλόνεν - Χαργιάνε Peugeot 205 T16

1986 33ο

Κανκούνεν - Πιρόνεν Peugeot 205 T16

1987 34ο

Άλεν - Κιβιμάκι Lancia Delta 4WD

1988 35ο

Μπιαζιόν - Σιβιέρο Lancia Delta HF Integrale

1989 36ο

Μπιαζιόν - Σιβιέρο Lancia Delta HF Integrale

1990 37ο

Σάινθ - Μόγια Toyota Celica Turbo

1991 38ο

Κανκούνεν - Πιρόνεν Lancia Delta Integrale 16V

1992 39ο

Οριόλ - Οτσέλι Lancia Delta HF Integrale

1993 40ο

Μπιαζιόν - Σιβιέρο Ford Cossworth

1994 41ο

Σάινθ - Μόγια Subaru Impreza

1995 42ο

Αρης Βωβός-Κώστας Στεφανής Lancia Integrale

(Το 42ο Ράλι Ακρόπολις δεν μετρούσε για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα)

1996 43ο

ΜακΡέι - Ρίνγκερ Subaru Impreza

1997 44ο

Σάινθ - Μόγια Ford Escort

1998 45ο

ΜακΡέι - Γκριστ Subaru Impreza

1999 46ο

Μπερνς - Ριντ Subaru Impreza

2000 47ο

ΜακΡέι - Γκριστ Ford Focus

2001 48ο

ΜακΡέι - Γκριστ Ford Focus RS WRC 01

2002 49ο

ΜακΡέι - Γκριστ Ford Focus RS WRC 02

2003 50ο

Μάρτιν - Παρκ Ford Focus RS WRC 3

2004 51ο

Σόλμπεργκ - Μιλς Subaru Impreza WRC 2004

2005 52ο

Λεμπ - Ελενά Citroen Xsara WRC

2006 53ο

Γκρόνχολμ - Ραουτιάινεν Ford Focus RS WRC 06

2007 54ο

Γκρόνχολμ - Ραουτιάινεν Ford Focus RS WRC 06

2008 55ο

Λεμπ - Ελενά Citroen C4

2009 56ο

Χιρβόνεν - Λέχτινεν Ford Focus RS WRC 09

2011 57ο

Οζιέ - Ινγκρασιά Citroën DS3 WRC

2012 58ο

Λεμπ - Ελενά Citroën DS3 WRC

2013 59ο

Λάτβαλα - Άντιλα Volkswagen Polo R WRC

2014 60ο

Μπριν - Μάρτιν Peugeot 208 T16 R5

(Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)

2015 61ο

Καγετάνοβιτς - Μπαράν Ford Fiesta R5

(Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)

2016 62ο

Σιρμάτσις - Σίμινς Skoda Fabia R5

(Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)

2017 63ο

Καγιετάνοβιτς - Μπαράν Ford Fiesta R5

(Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)

2018 64ο

Μπρούνο Μαγκαλιάες - Ούγκο Μαγκαλιάες Skoda Fabia R5

(Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)

2021 65ο

Ροβάνπερα - Χάλτουνεν Toyota Yaris WRC

2022 66ο

Νεβίλ - Βιντέγκε Hyundai i20 N Rally1

2023 67ο

Ροβάνπερα - Χάλτουνεν Toyota Yaris Rally1 HYBRID

2024 68ο

Νεβίλ - Βιντέγκε Hyundai i20 N Rally1 HYBRID

2025 69ο

Τάνακ - Γιάρβεογια Hyundai i20 N Rally1

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ