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Αφιέρωμα: Οι νικητές του Ράλι Ακρόπολις

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Πρόδρομος του «Ράλι Ακρόπολις» υπήρξε το «Ελληνικό Ράλι Αυτοκινήτου», που διεξήχθη το 1951 από μία ομάδα φίλων με τη συμβολή της ΕΛΠΑ.

Η διαδρομή (Αθήνα-Τρίπολη-Αγ. Θεόδωροι-Λάρισα-Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Καβάλα-Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Αθήνα) είχε μήκος 1.923 χιλιόμετρα. Το 1952 ο αγώνας μετονομάστηκε σε «Ράλι ΕΛΠΑ» και το 1953 έγινε διεθνής με την ονομασία «Ράλι Ακρόπολις».
 
Το 1955 ο αγώνας συμπεριλαμβάνεται στο «Πρωτάθλημα Τουρισμού Ευρώπης». Συμμετέχουν 54 αυτοκίνητα και την πρώτη θέση κατακτά (όπως και στα πρώτα δύο «Ράλι Ακρόπολις») ελληνικό πλήρωμα.
 
Στα επόμενα χρόνια το «Ράλι Ακρόπολις» αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη φήμη στο εξωτερικό και οι συμμετοχές πολλαπλασιάζονται. Το μήκος της διαδρομής αυξάνεται σε 3.100 χλμ. και προς τα τέλη της δεκαετίας του ΄60 ο αγώνας προσελκύει και τις εργοστασιακές ομάδες.
 
Το 1973 «γεννήθηκε» το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) και το Ράλι Ακρόπολις ήταν ένας από τους αγώνες που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα της «παρθενικής» σεζόν του WRC.
 
Το 1974 η ενεργειακή κρίση και η ρευστότητα της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του. Μετά το 1976 το αγωνιστικό ενδιαφέρον του «Ράλι Ακρόπολις» μεγαλώνει, λόγω του συναγωνισμού των εργοστασιακών ομάδων, ενώ εμφανίζονται ολοένα και πιο εξελιγμένα αυτοκίνητα.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010 δεν έγινε το Ράλι Ακρόπολις, καθώς έμεινε εκτός θεσμού, επειδή εκείνη την περίοδο η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) «δοκίμαζε» την κυλιόμενη εναλλαγή χωρών στο πρωτάθλημα, ενώ το διάστημα 2014-18 το Ακρόπολις δεν ήταν στο καλαντάρι του WRC, αλλά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι (ERC).
 


                    ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

1952     Ράλι ΕΛΠΑ

         Ι. Πεσματζόγλου - Ν. Παπαμιχαήλ           Chevrolet

 

1953     1ο Ράλι Ακρόπολις
         Ν. Παπαμιχαήλ - Σ. Δημητράκος             Jaquar XK 120

1954     2ο
         Π. Παπαδόπουλος - Σ. Δημητράκος           Opel Record

1955     3ο
         Ι. Πεσματζόγλου - Μ. Παπανδρέου           Opel Kadett

1956     4ο
         Σοκ - Μολ                                 Mercedes 300 SL

1957     5ο
         Κος και Κα Εσταζέ                         Ferrari 250 G.T.

1958     6ο
         Βιλορέσι - Μπασαντόνα                     Lancia Aurelia G.T.

1959     7ο
         Λεβί - Βάνσερ                             Auto Union 1000

1960     8ο
         Σοκ - Μολ                                 Mercedes 220 SE

1961     9ο
         Κάρλσον - Κάρλσον                         Saab 96

1962     10ο
         Μπόριγκερ - Λανγκ                         Mercedes 200 SEd

1963     11ο
         Μπόριγκερ - Κνολ                          Mercedes 300 Se

1964     12ο
         Τράνα - Τερμένιους                        Volvo PV 544

1965     13ο
         Σκογ - Ταντλκάρε                          Volvo Amazon

1966     14ο
         Σόντερστρομ - Παλμ                        Ford Lotus Cortina

1967     15ο
         Χόπκερκ - Γκρέλιν                         BMC Cooper 1275S

1968     16ο
         Κλαρκ - Πόρτερ                            Ford Escort Twin Cam

1969     17ο
         Τοϊβόνεν - Κολάρι                         Porsche 911S

1970     18ο
         Τεριέ - Κάλεβερτ                          Alpine Renault

1971     19ο
         Αντερσεν - Χερτζ                          Alpine Renault

1972     20ο
         Λίντμπεργκ - Ελσεντλ                      Fiat 124 Sport Spider

1973     21ο
         Τεριέ - Ντελφεριέ                         Alpine Renault

1975     22ο
         Ρερλ - Μπέργκερ                           Opel Ascona RS
               (2οι οι Σιρόκο-Ανδριόπουλος         Renault Alpine)

1976     23ο
         Κάλστρομ - Αντερσον                       Datsun 160 J
               (2οι οι Σιρόκο-Ανδριόπουλος         Renault Alpine)

1977     24ο
         Βάλντεγκαρντ - Τορζέλιους                 Ford Escord RS

1978     25ο
         Ρερλ - Γκάιστντορφερ                      Fiat 131 Abarth Rally

1979     26ο
         Βάλντεγκαρντ - Τορζέλιους                 Ford Escord RS

1980     27ο
         Βατάνεν - Ρίτσαρντς                       Ford Escord RS

1981     28ο
         Βατάνεν - Ρίτσαρντς                       Ford Escord RS

1982     29ο
         Κα Μουτόν - Κα Πονς                       Audi Quattro

1983     30ο
         Ρερλ - Γκάιστντορφερ                      Lancia Rally

1984     31ο
         Μπλόμκβιστ - Σέντερμπεργκ                 Audi Quattro

1985     32ο
         Σαλόνεν - Χαργιάνε                        Peugeot 205 T16

1986     33ο
         Κανκούνεν - Πιρόνεν                       Peugeot 205 T16

1987     34ο
         Άλεν - Κιβιμάκι                           Lancia Delta 4WD

1988     35ο
         Μπιαζιόν - Σιβιέρο                        Lancia Delta HF Integrale

1989     36ο
         Μπιαζιόν - Σιβιέρο                        Lancia Delta HF Integrale

1990     37ο
         Σάινθ - Μόγια                             Toyota Celica Turbo

1991     38ο
         Κανκούνεν - Πιρόνεν                       Lancia Delta Integrale 16V

1992     39ο
         Οριόλ - Οτσέλι                            Lancia Delta HF Integrale

1993     40ο
         Μπιαζιόν - Σιβιέρο                        Ford Cossworth

1994     41ο
         Σάινθ - Μόγια                             Subaru Impreza

1995     42ο
         Αρης Βωβός-Κώστας Στεφανής                Lancia Integrale
         (Το 42ο Ράλι Ακρόπολις δεν μετρούσε για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα)

1996     43ο
         ΜακΡέι - Ρίνγκερ                          Subaru Impreza

1997     44ο
         Σάινθ - Μόγια                             Ford Escort

1998     45ο
         ΜακΡέι - Γκριστ                           Subaru Impreza

1999     46ο
         Μπερνς - Ριντ                             Subaru Impreza

2000     47ο
         ΜακΡέι - Γκριστ                           Ford Focus

2001     48ο
         ΜακΡέι - Γκριστ                           Ford Focus RS WRC 01

2002     49ο
         ΜακΡέι - Γκριστ                           Ford Focus RS WRC 02

2003     50ο
         Μάρτιν - Παρκ                             Ford Focus RS WRC 3

2004     51ο
         Σόλμπεργκ - Μιλς                          Subaru Impreza WRC 2004

2005     52ο
         Λεμπ - Ελενά                              Citroen Xsara WRC

2006     53ο
         Γκρόνχολμ - Ραουτιάινεν                   Ford Focus RS WRC 06

2007     54ο
         Γκρόνχολμ - Ραουτιάινεν                   Ford Focus RS WRC 06

2008     55ο
         Λεμπ - Ελενά                              Citroen C4

2009     56ο
         Χιρβόνεν - Λέχτινεν                       Ford Focus RS WRC 09

2011     57ο
         Οζιέ - Ινγκρασιά                          Citroën DS3 WRC

2012     58ο
         Λεμπ - Ελενά                              Citroën DS3 WRC

2013     59ο
         Λάτβαλα - Άντιλα                          Volkswagen Polo R WRC

2014     60ο
         Μπριν - Μάρτιν                            Peugeot 208 T16 R5
         (Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)

2015     61ο
         Καγετάνοβιτς - Μπαράν                     Ford Fiesta R5
         (Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)

2016     62ο
         Σιρμάτσις - Σίμινς                        Skoda Fabia R5
         (Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)

2017     63ο
         Καγιετάνοβιτς - Μπαράν                    Ford Fiesta R5
         (Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)

2018     64ο
         Μπρούνο Μαγκαλιάες - Ούγκο Μαγκαλιάες     Skoda Fabia R5
         (Το Ράλι Ακρόπολις συμπεριλαμβανόταν στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι)

2021     65ο
         Ροβάνπερα - Χάλτουνεν                     Toyota Yaris WRC

2022     66ο
         Νεβίλ - Βιντέγκε                          Hyundai i20 N Rally1

2023     67ο
         Ροβάνπερα - Χάλτουνεν                     Toyota Yaris Rally1 HYBRID

2024     68ο
         Νεβίλ - Βιντέγκε                          Hyundai i20 N Rally1 HYBRID

2025     69ο
         Τάνακ - Γιάρβεογια                        Hyundai i20 N Rally1

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αφιέρωμα: Οι νικητές του Ράλι Ακρόπολις