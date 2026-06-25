Δραστικά μέτρα μετά τα επεισόδια στο Βέλγιο - Κεκλεισμένων των θυρών τα Σταντάρ Λιέγης-Σαρλερουά

Σε μια πρωτοφανή απόφαση προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του βελγικού ποδοσφαίρου, καθώς οι δύο αναμετρήσεις ανάμεσα στη Σταντάρ Λιέγης και τη Σαρλερουά για τη σεζόν 2026/27 θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία φιλάθλων, ως συνέπεια των σοβαρών επεισοδίων που στιγμάτισαν το τελευταίο ντέρμπι της Βαλλονίας.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Jupiler Pro League ανακοίνωσε την επιβολή της συγκεκριμένης ποινής, κρίνοντας πως τα όσα εκτυλίχθηκαν στο πρόσφατο «Choc Wallon» ξεπέρασαν κάθε όριο και επέβαλαν τη λήψη αυστηρών μέτρων για την αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν μετά τη νίκη της Σαρλερουά με 2-0 στην έδρα της Σταντάρ, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στις ελπίδες των γηπεδούχων για έξοδο στην Ευρώπη. Η ένταση πυροδοτήθηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των φιλοξενούμενων, με αναφορές να κάνουν λόγο για προκλητική συμπεριφορά τριών ποδοσφαιριστών προς την εξέδρα της Σταντάρ.

Ακολούθησε εισβολή φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο με στόχο να αφαιρέσει σημαία της Σαρλερουά, ενώ στη συνέχεια οπαδοί των φιλοξενούμενων εγκατέλειψαν τη θύρα τους και συγκρούστηκαν με φίλους της Σταντάρ. Η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο όταν περίπου 100 με 200 οπαδοί των γηπεδούχων μπήκαν επίσης στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας εκτεταμένα επεισόδια.

Πέρα από την τιμωρία της επόμενης σεζόν, οι βελγικές αρχές ανακοίνωσαν και τα μέτρα που θα ισχύσουν για το 2027/28. Συγκεκριμένα, τα παιχνίδια μεταξύ των δύο συλλόγων θα διεξάγονται με την παρουσία αποκλειστικά των φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας, καταργώντας τη μετακίνηση οπαδών για το συγκεκριμένο ζευγάρι, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η βία και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.