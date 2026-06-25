Κυρ. Μητσοτάκης από το Ελληνικό: «Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο»

Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ellinikon Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και από όπου θα δοθεί αύριο η εκκίνηση του αγώνα.

Μιλώντας στην COSMOTE TV, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο», υπογραμμίζοντας πως η μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα συνιστά σημαντική κοινωνική κατάκτηση. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, αποτελεί βασικό ζητούμενο, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους εντατικούς ελέγχους αλκοτέστ και στην ανάγκη υπεύθυνης συμπεριφοράς στο οδικό δίκτυο. «Δεν παίρνουμε ιδέες από αυτά τα οποία βλέπουμε για να τα αναπαράγουμε στους δρόμους», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να απολαύσουν το Ράλλυ Ακρόπολις με ασφάλεια.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στη σημασία της επιλογής του Ελληνικού για τη διεξαγωγή της υπερειδικής διαδρομής, επισημαίνοντας ότι η περιοχή μετατρέπεται σταδιακά σε έναν μεγάλο χώρο άθλησης, αναψυχής και ψυχαγωγίας. Όπως είπε, μέσα στους επόμενους μήνες θα εγκαινιαστούν οι πρώτες αθλητικές εγκαταστάσεις, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν έναν χώρο που, όπως τόνισε, δεν θα ταυτίζεται μόνο με τις νέες κατοικίες και τα μεγάλα κτίρια του έργου.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης τη σημασία της επιστροφής και της παραμονής του Ράλλυ Ακρόπολις στο ημερολόγιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν θεσμό με ιδιαίτερη βαρύτητα για τη διεθνή προβολή της χώρας. Όπως ανέφερε, η διοργάνωση έχει ανακτήσει την αίγλη που της αξίζει και παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα ράλλυ παγκοσμίως.

Κατά την επίσκεψή του στο Ellinikon Sports Park, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα GR Yaris 2026 Aero Performance με συνοδηγό τον Mads Østberg, πρώην εργοστασιακό οδηγό του WRC με τις Ford και Citroën, ενώ συμμετείχε και ως συνοδηγός σε υδρογονοκίνητο Toyota GR Yaris, το οποίο παρουσιάζεται ως μία από τις καινοτομίες της φετινής διοργάνωσης στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε επίσης με εργαζομένους και συντελεστές της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του Ράλλυ Ακρόπολις στην προβολή της Ελλάδας και των δυνατοτήτων της ως προορισμού διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ