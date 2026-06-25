Ντόντσιτς για το πρότζεκτ «Ρώμη»: «Πάντα ονειρευόμουν να έχω δική μου ομάδα στην Ευρώπη»

Ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε για το πρότζεκτ δημιουργίας ομάδας στη Ρώμη σε συνεργασία με τον Ντον Νέλσον, τονίζοντας πως αυτό ήταν ένα από τα όνειρά του.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς μίλησε στη La Gazzetta dello Sport για το νέο του μεγαλεπήβολο πρότζεκτ στην ιταλική πρωτεύουσα, σχολιάζοντας και τα πρώτα ονόματα για μεταγραφές, ενώ εξέφρασε την άποψή του για τη Euroleague και το NBA Europe.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λούκα Ντόντσιτς…

Για το ενδεχόμενο να γίνει ιδιοκτήτης ευρωπαϊκού συλλόγου:

«Το να έχω μια δική μου ομάδα στην Ευρώπη είναι κάτι που ονειρευόμουν πάντα. Μεγάλωσα παίζοντας ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτό είναι που με διαμόρφωσε ως παίκτη. Όταν ο Ντόνι Νέλσον μού παρουσίασε αυτή την ευκαιρία, είπα αμέσως το "ναι". Ένιωσα ότι ήταν η σωστή επιλογή και ένας εξαιρετικός τρόπος για να βοηθήσω στην ανάπτυξη του αθλήματος».

Για το όνομα «Basketball Club Roma SPQR» και τα σενάρια για Μάνιον και Τόνουτ:

«Γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλη περιέργεια γύρω από τα ονόματα, αλλά αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε πολλά πράγματα στο παρασκήνιο και δεν θέλω να αποκαλύψω τίποτα ακόμα. Ένα πράγμα όμως θέλω να ξεκαθαρίσω: υπόσχομαι στους φιλάθλους στη Ρώμη ότι θα ενθουσιαστούν με όσα σχεδιάζουμε. Σε ό,τι κι αν κάνω στη ζωή μου, θέλω να κερδίζω. Αυτός είναι πάντα ο στόχος μου και το ίδιο θα ισχύσει και στη Ρώμη».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας του NBA Europe:

«Χαίρομαι που το NBA θέλει να επεκταθεί στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, όμως, λατρεύω τη EuroLeague. Την έχω ζήσει από μέσα, έχω αγωνιστεί εκεί. Η οπαδική κουλτούρα στην Ευρώπη έχει κάτι το πραγματικά ξεχωριστό. Ελπίζω ότι οι δύο λίγκες θα βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν».

Για τη συμμετοχή στο EuroCup:

«Υπάρχουν μερικές πάρα πολύ ισχυρές ομάδες στη διοργάνωση. Για έναν σύλλογο που κάνει το ντεμπούτο του, αυτού του είδους οι προκλήσεις είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε».

Για την ύπαρξη δεύτερης ομάδας στη Ρώμη:

«Οι αντιπαλότητες είναι αυτές που κάνουν τον αθλητισμό σπουδαίο. Προς το παρόν, είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτό που χτίζουμε εμείς. Στην πορεία θα δούμε ποιους θα βρούμε απέναντί μας».

Το μήνυμά του προς τον κόσμο:

«Θέλω να γίνετε όλοι μέρος αυτού του πρότζεκτ. Να μας βοηθήσετε να χτίσουμε και να διαμορφώσουμε αυτόν τον σύλλογο. Ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε το μπάσκετ και πόσο παθιασμένοι είστε. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να δημιουργήσουμε μια νικηφόρα ομάδα, για την οποία όλη η Ρώμη θα είναι περήφανη».