Μουντιάλ 2026: Μονόπλευρο κίνητρο, Ούνταβ και γκολ στο Εκουαδόρ – Γερμανία, «καθαρίζει» με Μπονί η Ακτή Ελεφαντοστού

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η τελευταία αγωνιστική στο Group E για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τις αναμετρήσεις Εκουαδόρ - Γερμανία και Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού να διεξάγονται παράλληλα (23:00) σε Ίστ Ράδερφοντ και Φιλαδέλφεια αντίστοιχα.

Η Γερμανία έχει «κλειδώσει» την πρόκριση και την πρώτη θέση του ομίλου, η Ακτή ακολουθεί στους τρεις βαθμούς, το Εκουαδόρ έχει έναν όπως και το Κουρασάο.

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Στο Meadowlands Stadium το βαθμολογικό κίνητρο είναι μονόπλευρο. Το Εκουαδόρ ηττήθηκε 1-0 στην πρεμιέρα από την Ακτή Ελεφαντοστού και ακολούθως έμεινε στο 0-0 με το Κουρασάο. Ματς στο οποίο κυριάρχησε ολοκληρωτικά αλλά ακόμη να καταλάβει πως «κατάφερε» να μην σκοράρει... Τελείωσε την αναμέτρηση με 75% κατοχή μπάλας και 27 τελικές, εκ των οποίων οι 15 (!) στον στόχο. Είχε επίσης 90% στην ακρίβεια μεταβιβάσεων (581/644), εννέα κερδισμένα κόρνερ και 2.84 xG. Σχεδόν... μεταφυσικό το γεγονός ότι δεν βρήκε δίχτυα και η απώλεια δύο βαθμών μπορεί να του στοιχίσει τη συνέχεια στη διοργάνωση.

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Ασταμάτητη στην πρεμιέρα η Γερμανία με το εκκωφαντικό 7-1 επί του Κουρασάο, έδειξε χαρακτήρα στο ματς της 2ης αγωνιστικής όταν επικράτησε με ανατροπή της Ακτής Ελεφαντοστού. Έμεινε πίσω στο σκορ από τέρμα του Κεσιέ στο 30', είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά με τον Χάβερτς στην κορυφή δεν μπορούσε να βρει στιγμές εκτέλεσης. Κάτι που συνέβη όταν ο Ούνταβ πέρασε στο ματς και σκόραρε δις (68', 90+4') για το τελικό 2-1. Ο Νάγκελσμαν έχει την ευχέρεια να κάνει ροτέισον, καθώς το ρόστερ του επιτρέπει να ξεκουράσει κάποιους βασικούς δίχως να χάνει σε δυναμική.

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Το Εκουαδόρ δεν έχει άλλη επιλογή εκτός από τον στόχο της νίκης. Η Γερμανία θα είναι πλήρως απαλλαγμένη από την πίεση, αφού έχει ήδη προκριθεί. Όλες οι προϋποθέσεις για παιχνίδι υψηλού ρυθμού και φάσεων εκατέρωθεν υπάρχουν. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Ούνταβ γκολ ή ασίστ & Εκουαδόρ Over 4,5 κόρνερ σε απόδοση 5.40 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στο Lincoln Field, Κουρασάο και Ακτή παίζουν το μέλλον τους διοργάνωση. Οι τυπικά γηπεδούχοι γνώρισαν τη συντριβή (7-1) στην πρεμιέρα από τη Γερμανία, κατάφεραν ωστόσο να βγάλουν αντίδραση στο 0-0 με το Εκουαδόρ. Το Κουρασάο αμύνθηκε σε όλη τη διάρκεια και με κάποιον τρόπο κατάφερε να κρατήσει το μηδέν, παρά το σφυροκόπημα του αντιπάλου. Το αποτέλεσμα μοιάζει με μαγική εικόνα, ωστόσο ο ένας βαθμός μπήκε στο σακούλι και με νίκη κόντρα στην Ακτή, το Κουρασάο μπορεί να ελπίζει σε πρόκριση.

Η Ακτή επικράτησε στην πρεμιέρα 1-0 του Εκουαδόρ και ήταν πλήρως ανταγωνιστική κόντρα στη Γερμανία. Προηγήθηκε, κρατούσε τον βαθμό τις ισοπαλίας μέχρι τις καθυστερήσεις αλλά μια αμυντική ολιγωρία της στοίχισε το αποτέλεσμα. Γρήγορη ομάδα, πολύ physical και με ποιοτικές μονάδες, έχει τον τρόπο της κόντρα σε αντιπάλους χαμηλότερης δυναμικής. Ακόμη και η ισοπαλία μπορεί να την βολέψει, δεδομένα ωστόσο θα κοιτάξει να «καθαρίσει» από νωρίς.

Το φαβορί είναι ξεκάθαρο και κάθε άλλο σενάριο πλην της νίκης για τους Ιβοριανούς θα αποτελέσει έκπληξη μεγατόνων. Φαντάζει πραγματικά δύσκολο να πάρει κάτι από το ματς το Κουρασάο, που ήδη έκανε την υπέρβαση κόντρα στο Εκουαδόρ. Το συνδυαστικό στοίχημα 2(-1) & Να σκοράρει ο Μπονί & Εντικά 86+ πάσες σε απόδοση 3.75 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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