Ο Ενσίσο κρατά τις ελπίδες πρόκρισης στους «32»

Οσοι τον γνωρίζουν, επιμένουν ότι ο Χούλιο Ενσίσο δεν φοβάται τις προκλήσεις και δεν αρνείται τις ρίζες του. Αυτό το «παιδί», που μιλά την ιθαγενή γλώσσα Γκουαρανί, καλύτερα από τα ισπανικά, τώρα φέρνει τις ελπίδες της Παραγουάης για πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ.

Ο 22χρονος επιθετικός, ο οποίος έκανε το όνομά του στο γαλλικό πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν με τη Στρασμπούρ, παραλίγο να χάσει την κορυφαία διοργάνωση. Ένας τραυματισμός στο ισχίο και στο μηρό, που υπέστη σε φιλικό αγώνα μια εβδομάδα πριν από το τουρνουά, τον ανάγκασε να εγκαταλείψει δακρυσμένος το γήπεδο με φορείο, καθώς κινδύνευε να χάσει τα όνειρα του. Ωστόσο, όπως απεδείχθη, ο τραυματισμός ήταν περισσότερο τρομακτικός, παρά σοβαρός, καθώς ο Χούλιο Ενσίσο ανάρρωσε εγκαίρως.

Δίνοντας μια ασίστ... παρηγοριάς στην συντριβή από τις Ηνωμένες Πολιτείες (4-1), ο παίκτης με 34 συμμετοχές (4 γκολ) επανέλαβε το κατόρθωμα στον δεύτερο αγώνα, αυτήν την φορά εξασφαλίζοντας την νίκη με 1-0 επί της Τουρκίας.

Και όπως φαίνεται, ο νεαρός από το Κααγκουάζου ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Ο Μάριο Τρίγκο, ένας από τους πρώτους προπονητές του, τον παρακολουθούσε πιο στενά από άλλα παιδιά σε αυτήν την μικρή πόλη κοντά στην Ασουνσιόν, της οποίας οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες είναι η γεωργία και η δασοκομία.

«Ήταν ένα παιδί, που έπαιζε πολύ καλά ποδόσφαιρο», θυμήθηκε ο Τρίγκο μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) και πρόσθεσε: «Εάν η μπάλα δεν έφθανε σε αυτόν, την διεκδικούσε με πάθος και όταν την έπαιρνε, έκανε τα μαγικά του: δύο, τρεις ντρίμπλες μέχρι να σκοράρει».

Το ταλέντο του είναι ήδη εμφανές με την αξιοσημείωτη τεχνική του κατάρτιση και τον γρήγορο έλεγχο της μπάλας, που τον έχουν καταστήσει βασικό παίκτη για την εθνική ομάδα της Παραγουάης, που επέστρεψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 16 χρόνια απουσίας.

Στα 12 χρόνια του, άρχισε να προκαλεί την προσοχή των σκάουτερ ενώ έπαιζε για την ομάδα της Κααγκουάζου. Ο πρώην διεθνής Παραγουανός Ρομπέρτο Παρέδες, προπονητής στην Λιμπερτάδ, έναν από τους ιστορικούς συλλόγους της χώρας, τον ανακάλυψε κατά την διάρκεια μιας προπόνησης αναγνώρισης ταλέντων. Η πρώτη επαφή έγινε το 2016. Ο Παρέδες, εντυπωσιασμένος από τον νεαρό «με εξαιρετικό έλεγχο της μπάλας και καλό σουτ», προσπάθησε να τον πάρει άμεσα στην Λιμπερτάδ.

Ωστόσο, οι γονείς του Ενσίσο θεώρησαν πρόωρη μια μετακίνηση στην πρωτεύουσα, αλλά τελικά συμφώνησαν, πεπεισμένοι από τον Μάριο Τρίγκο, τον επί χρόνια προπονητή του.

Στο σχολείο, κανονίσθηκε ένα πρόγραμμα που του επέτρεπε να ισορροπήσει τις σπουδές του και το ποδόσφαιρο. «Κάθε φορά που ερχόταν, έδειχνε μεγάλο ενθουσιασμό και έντονη επιθυμία για εργασία», είπε στο AFP η τότε δασκάλα καλλιτεχνικών του, Νοέμι Μερκάδο.

Εκείνη την εποχή, ο Χούλιο Ενσίσο μιλούσε μόνο Γκουαρανί, την ιθαγενή και επίσημη γλώσσα της Παραγουάης, παράλληλα με τα ισπανικά. Τα χαρακτηριστικά του ως παιδί ήταν «αυτή η ταπεινότητα, αυτό το φλογερό πάθος που μας θυμίζει από πού προέρχεται», πρόσθεσε η δασκάλα του.

Ενώ μόλις ξεκινούσε την καριέρα του, ο «La Joya» (σ.σ. το κόσμημα), όπως τον αποκαλούσε ο τοπικός Τύπος, διατηρούσε στενή σχέση με τον Όσκαρ Καρντόζο, τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική ομάδα της Παραγουάης.

Παράλληλα με τον μέντορά του, ο Ενσίσο έκανε το ντεμπούτο του με την Λιμπερτάδ στην πρώτη κατηγορία στα 15 του, πριν ενταχθεί στην εθνική ομάδα της Παραγουάης στα 17 του. Και μόλις έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2022, μετακόμισε στην Μπράιτον.

Μετά από τρεις σεζόν στην Αγγλία, πήρε μεταγραφή για την Στρασμπούρ, σχηματίζοντας ένα δυναμικό επιθετικό δίδυμο με τον Αργεντινό, Χοακίν Πανικέλι.

«Ήταν τολμηρός από την αρχή της περιπέτειάς του, μακρυά από την πατρίδα του», δήλωσε στο AFP ο Παραγουανός δημοσιογράφος, Γκαμπριέλ Καζενάβε, περιγράφοντάς τον ως «απρόβλεπτο»:

«Δεν φοβάται τις προκλήσεις. Πήγε στην Ευρώπη μιλώντας Γκουαρανί καλύτερα από ισπανικά. Και παρά ταύτα, παίζει, μιλά, διαμαρτύρεται, ενσωματώνεται. Μακάρι να είχα ένα μικρόφωνο εκεί για να μάθω ποια γλώσσα μιλούν τώρα στην Γαλλία».