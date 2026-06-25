«Στο πόδι» το Μεξικό: Περισσότεροι από 800.000 φίλαθλοι γιόρτασαν την πρόκριση στους «32» (vid)

Σε ρυθμούς... Μουντιάλ κινείται ολόκληρο το Μεξικό, με την πρόκριση της εθνικής ομάδας στη νοκ άουτ φάση να προκαλεί πρωτοφανείς πανηγυρισμούς σε κάθε γωνιά της χώρας. Εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν δρόμους και πλατείες, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα μετά το τέλος της φάσης των ομίλων.

Η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στον πρώτο όμιλο, πετυχαίνοντας το απόλυτο των νικών και διατηρώντας ανέπαφη την εστία της. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε με εμφατικό τρόπο την πρώτη θέση και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως στοχεύει σε μια μεγάλη πορεία στη διοργάνωση που φιλοξενεί μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Η νίκη απέναντι στην Τσεχία αποτέλεσε το σύνθημα για ένα ατελείωτο γλέντι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, περισσότεροι από 800.000 φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την επιτυχία της «El Tri», με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να καταγράφονται στην Πόλη του Μεξικού, τη Γουαδαλαχάρα και το Μοντερέι.

Σημαίες, συνθήματα, καπνογόνα και ασταμάτητο τραγούδι συνέθεσαν το σκηνικό των εορτασμών, οι οποίοι κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η αισιοδοξία στις τάξεις των Μεξικανών φιλάθλων βρίσκεται πλέον στα ύψη, καθώς η ομάδα τους δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή πρόκριση στους «32», έχοντας αποκτήσει τη δυναμική και την αυτοπεποίθηση που απαιτούνται για να πρωταγωνιστήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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