Καλλιθέα: Φορούσαν μπλούζες της ίδιας ομάδας δράστης και θύμα – Θολό το κίνητρο

Μέσα σε λίγα λεπτά έγινε η φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα με νεκρό έναν 17χρονο που φορούσε τη μπλούζα της αγαπημένης του ομάδας.

Ο νεαρός που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα φορούσε και αυτός μπλούζα με τα διακριτικά της ίδιας ομάδας με το θύμα. Οι αστυνομικοί μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν εντοπίσει το μαχαίρι του εγκλήματος όπως αρχικά έγινε γνωστό.

Έχουν κατασχέσει ένα άλλο μαχαίρι, το οποίο εκτιμάται ότι δεν είναι αυτό με το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 17χρονος.

Προς το παρόν οι Αστυνομικοί, δεν έχουν ταυτοποιήσει τον 17χρονο.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία παρέα βρισκόταν στην πλατεία της Καλλιθέας. Η σύγκρουση ξεκίνησε με τρία άτομα από αντίπαλη παρέα, τα οποία ειδοποίησαν ακόμα πέντε άτομα που έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο. Τότε ήταν που γενικεύτηκε η συμπλοκή και μαχαιρώθηκε ο ανήλικος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, αν και το Ανθρωποκτονιών ήταν και αυτό από την πρώτο στιγμή στον τόπο του εγκλήματος.

Ως προς το κίνητρο της επίθεσης παραμένει θολό. Ένα σενάριο είναι να είναι οπαδικό, ενώ δεν αποκλείεται και να πρόκειται για διαφορές μεταξύ ομάδων της ίδιας περιοχής. Η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές και ένας από τους προσαχθέντες ομολόγησε το έγκλημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί αναζητούν και άλλα στοιχεία για να «δέσουν» την υπόθεση και να εξακριβώσουν με βεβαιότητα ποιος είναι αυτός που μαχαίρωσε τον 17χρονο.

Ο ανήλικος φέρει ένα βαθύ τραύμα στον θώρακα, στο ύψος της καρδιάς. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο οι γιατροί ήταν αδύνατο να σώσουν τη ζωή του.

Πηγή: ieidiseis.gr