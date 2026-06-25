Ολυμπιακός: Το συνεχίζουν οι Ιταλοί για Καντσελιέρι, στο κόλπο και η Τορίνο

Αυξάνονται οι μνηστήρες για τον Ματέο Καντσελιέρι ο οποίος ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.

Η περίπτωση του Ιταλού εξτρέμ της Λάτσιο έχει έρθει εδώ και μέρες στο προσκήνιο των Ερυθρολεύκων, ωστόσο η περίπτωσή του παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς υπάρχει έντονος ανταγωνισμός από τη Serie A.

Οι Ρωμαίοι δεν εμφανίζονται αρνητικοί στην πώλησή του αν ικανοποιηθούν οικονομικά, αλλά οι απαιτήσεις του είναι υψηλές, με την Φιορεντίνα είναι διατεθειμένη να δαπανήσει περί τα 15 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της, σύμφωνα με πρόσφατα ρεπορτάζ.

Στο κόλπο πάντως, σύμφωνα με το "Sky Sport" έχει μπει εσχάτως και η Τορίνο, αλλά στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι παραμένει στους "μνηστήρες" και ο Ολυμπιακός για τον 24χρονο άσο, ο οποίος έρχεται από μία γεμάτη σεζόν με 35 συμμετοχές στην Ιταλία. (4 γκολ, 2 ασίστ).