Νέα ταλαιπωρία για το Ιράν, καθυστέρησαν τον Ταρέμι στο αεροδρόμιο του Σιάτλ

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν, Μεχντί Ταρέμι, υποβλήθηκε σε πρόσθετους ελέγχους κατά την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο του Σιάτλ, ενόψει της αναμέτρησης με την Αίγυπτο για το Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, οι αμερικανικές αρχές καθυστέρησαν την είσοδο του Ταρέμι και του βοηθού προπονητή Σαΐντ Αλχόεϊ, γεγονός που επηρέασε προσωρινά τη μετακίνηση της αποστολής του Ιράν προς την πόλη όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας.



Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που είχαν επιβληθεί αρχικά στην αποστολή του Ιράν προέβλεπαν σύντομη παραμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ομάδα να μετακινείται από την προπονητική της βάση στην Τιχουάνα του Μεξικού μόνο για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο Μουντιάλ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόεϊ, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το συγκεκριμένο καθεστώς μετακινήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι συνεχείς διασυνοριακές μεταβάσεις επηρέαζαν αρνητικά την αποκατάσταση και την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του.

Παρά τα παράπονα, οι αμερικανικές αρχές εμφανίστηκαν πιο ευέλικτες ενόψει της αναμέτρησης με την Αίγυπτο, επιτρέποντας στην αποστολή να αφιχθεί στο Σιάτλ δύο ημέρες πριν από τη σέντρα του αγώνα.