«Στους δρόμους» η Βοσνία: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ (vid)

Σε ένα ατελείωτο πάρτι μετατράπηκαν οι δρόμοι του Σαράγεβο, αλλά και πολλών ακόμη πόλεων της Βοσνίας, μετά την ιστορική πρόκριση της εθνικής ομάδας στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα του Σερζέι Μπάρμπαρεζ εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, που φιλοξενείται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, καταλαμβάνοντας μία από τις καλύτερες τρίτες θέσεις του 2ου ομίλου.

Η επιστροφή των Βόσνιων σε τελική φάση Μουντιάλ ήρθε έπειτα από 12 χρόνια, καθώς χρειάστηκε να αποκλείσουν την Ουαλία και την Ιταλία στα προκριματικά μπαράζ, με τον πρώτο μεγάλο στόχο να επιτυγχάνεται πλέον με την πρόκριση πέρα από τη φάση των ομίλων.

Καθοριστικό αποδείχθηκε το εμφατικό 3-1 επί του Κατάρ στην τελευταία αγωνιστική, αποτέλεσμα που χάρισε στη Βοσνία ένα από τα οκτώ διαθέσιμα εισιτήρια των καλύτερων τρίτων και προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, κρατώντας σημαίες, ανάβοντας καπνογόνα και τραγουδώντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Σαράγεβο έζησε μία από τις πιο έντονες ποδοσφαιρικές βραδιές των τελευταίων ετών, με τη γιορτή να μεταφέρεται σε κάθε γωνιά της Βοσνίας.

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