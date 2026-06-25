Κλείδωσε την πρόκριση στους «32» η Βοσνία (pic)

Επίσημα στη φάση των "32" του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, μετά τη νίκη της επί του Κατάρ.

Σπουδαία επιτυχία για τους Βόσνιους που έκαναν το... καθήκον τους κόντρα στο Κατάρ και με τους τέσσερις βαθμούς που συγκέντρωσαν στον 4ο όμιλο, εξασφάλισαν και μαθηματικά την παρουσία τους στη φάση των "32", ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Στην πρεμιέρα της η Βοσνία είχε πάρει έναν "χρυσό" βαθμό κόντρα στον -εκ των διοργανωτών- Καναδά, ενώ την 2η αγωνιστική συνετρίβη από την Ελβετία με 4-1.

