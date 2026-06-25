Σεισμοί 7,5 και 7,2 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα: Καταρρεύσεις κτιρίων και φόβοι για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς (vids)

Δυο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 βαθμών με βάση τις μετρήσεις που έκανε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS), έπληξαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας την κατάρρευση πολλών κτιρίων, ανάμεσά τους και πολυκατοικιών στο Καράκας.

Σύμφωνα με το USGS, η πρώτη δόνηση, 7,2 βαθμών, καταγράφτηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, καταγράφτηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, με επίκεντρο που εντοπίστηκε 45 χιλιόμετρα πιο μακριά.

Χάος στο Καράκας, διασώστες ανέσυραν ανθρώπους από συντρίμμια

Παρότι δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές από τις Αρχές για θύματα, το USGS προειδοποίησε ότι το διπλό αυτό χτύπημα μπορεί να προκαλέσει «χιλιάδες θανάτους» με τον απολογισμό να φτάνει ακόμα και τις 100.000 σε μια απαισιόδοξη εκτίμηση, που δείχνει ωστόσο το τι ακριβώς συνέβη στη Βενεζουέλα.

#RESCATE | Equipos de emergencia iniciaron labores de búsqueda y rescate entre los escombros dejados por el fuerte terremoto registrado en #Venezuela.



Los rescatistas trabajan para localizar a personas heridas o atrapadas bajo #estructuras colapsadas, mientras continúan las… pic.twitter.com/brl6lGm6cD — Contraluz | Política, Economía y más (@contraluzec_) June 25, 2026

Στο Καράκας στήθηκαν γρήγορα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία, άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα.

Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει στη συνοικία Αλταμίρα. Άνθρωποι ούρλιαζαν και φώναζαν τα ονόματα συγγενών τους την ίδια ώρα που εθελοντές σκαρφάλωναν στα συντρίμμια ζητώντας να τους δοθούν φακοί για να ψάξουν για επιζώντες.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο, επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

«Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο», εξήγησε μέσω X.

«Ήταν απίστευτο, ήταν φρικτό»

Πολλοί πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο. «Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η Χάιντι Ρομέρο, εμποροϋπάλληλος 42 ετών που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο.

«Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό», είπε η Οδάλις Εσκαλόνα, 54 ετών, τραπεζική υπάλληλος.

🇻🇪 | TERREMOTO EN VENEZUELA: Caracas pic.twitter.com/j6iOEKOV1d — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) June 24, 2026

Η Κάρμεν Γκέδες, 69 ετών, βρισκόταν στο δωμάτιο της κατάκοιτης αδελφής της όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει.

«Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται», είπε η κάτοικος συνοικίας της μεσαίας τάξης στα υψώματα της πρωτεύουσας.

«Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η αδελφή μου, γειτόνισσα κι εγώ σφίγγαμε η μια την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε».

Αισθητές και 1.000 μακριά στη Μπογκοτά οι δονήσεις

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στη γειτονική Κολομβία, η πρωτεύουσα της οποίας, Μπογκοτά, απέχει πάντως 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας σε ευθεία γραμμή. Σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών της χώρας αυτής, «δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική».

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι έκανε λόγο από την πλευρά του για απειλή δυνητικά καταστροφικά κύματα να πλήξουν το Πουέρτο Ρίκο, τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και νησιά ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας (Αρούμπα, Κουρασάο, Μπονέρ). Προχώρησε στην άρση του συναγερμού περίπου μια ώρα αργότερα.

A 7.1-magnitude earthquake struck Venezuela, shaking buildings in Caracas.pic.twitter.com/IufXj7b5LJ — Clash Report (@clashreport) June 24, 2026

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά της προς τους πολίτες πως θα χρειαστεί να κλείσει προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές από τους πολύ ισχυρούς σεισμούς.

Ανέφερε επίσης πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις μετά από αυτόν που το USGS χαρακτήρισε προσεισμό και τον κύριο σεισμό 7,5 βαθμών, ο οποίος είναι ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1900.