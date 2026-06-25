Μπαρτσελόνα: Αποθέωση και standing ovation για το τελευταίο ματς του Βέσελι (vids)

To τελευταίο του παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα έδωσε χθες το βράδυ στο Παλάου Μπλαουγκράνα ο Γιαν Βέσελι, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση.

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε (84-108) από τη Βαλένθια, χάνοντας το πρωτάθλημα, όμως αυτό το παιχνίδι είχε ιδιαίτερη σημασία για τους γηπεδούχους, καθώς ήταν το τελευταίο του Βέσελι. Ο 36χρονος Τσέχος σέντερ είχε προαναγγείλει την απόφαση αποχώρησής του από την ενεργό δράση και στο 37’ της αναμέτρησης ο Τσάβι Πασκουάλ τον απέσυρε στον πάγκο με το κοινό και τους συμπαίκτες του να τον αποθεώνουν.

Οι φίλοι της Μπάρτσα του παραχώρησαν standing ovation, χειροκροτώντας όρθιοι για αρκετή ώρα, ενώ οι συμπαίκτες του και το σταφ έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν σε μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή, ενώ το ίδιο έκανε και με ανάρτησή της η Βαλένθια.

Ο Βέσελι έπαιξε στην Μπαρτσελόνα από το 2022 και νωρίτερα ήταν για 8 χρόνια στη Φενέρμπαχτσε (2014-2022), με την οποία κατέκτησε και τη Euroleague του 2017. Σε 414 αναμετρήσεις στη EuroLeague με τις φανέλες της Παρτίζαν, της Φενέρμπαχτσε και της Μπαρτσελόνα είχε μέσο όρο 10.6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE, A QUIEN LO DIO TODO POR EL @FCBbasket 👏🏻👏🏻👏🏻



El Palau despide por todo lo alto a Jan Vesely en su adiós al baloncesto 🔵🔴#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/8eWLsGPynz — DAZN España (@DAZN_ES) June 24, 2026