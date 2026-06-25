Τι λέει η κυβέρνηση για τον Αβραμόπουλο: Το χρονικό, οι δηλώσεις που πυροδότησαν συζητήσεις και οι... αποστάσεις

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει τα ποσοστά συσπείρωσης και πιέζεται από την αντιπολίτευση για μία σειρά θεμάτων, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μία ανοιχτή υπόθεση.

Πρόκειται για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, το οποίο εκδόθηκε από τις βελγικές Αρχές που έχουν ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση Qatargate.

Το γεγονός μάλιστα πως την ίδια μέρα που έγινε γνωστή η είδηση για τον κ. Αβραμόπουλο υπήρξε και η δικαστική απόφαση για την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου (για το θέμα με τα mail στους απόδημους), προκάλεσε έναν πρόσθετο «πονοκέφαλο» στο στρατόπεδο της ΝΔ.

Με τη χώρα να βρίσκεται σε άτυπη προεκλογική περίοδο, στο κυβερνών κόμμα δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να υπάρξουν υποθέσεις που ρίχνουν «σκιές» στο θετικό αφήγημα που επιχειρείται να καλλιεργηθεί.

Η συνέντευξη που άναψε «φωτιές»

Την πρώτη μέρα που έγινε γνωστό το θέμα του εντάλματος, από την κυβέρνηση επιχείρησαν να κρατήσουν χαμηλά τους τόνους και να μην δώσουν συνέχεια. Ωστόσο χθες έγινε εμφανές πως το θέμα φούντωνε, ενώ τα όσα ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πυροδότησαν έναν νέο κύκλο συζητήσεων. Μάλιστα, σχολιάστηκαν οι αναφορές του πως δεν θα απολογηθεί «σε κανένα κερατά» και πως πρόκειται για μία «μπούρδα».

Ο κ. Αβραμόπουλος σημείωσε εκ νέου ότι οι αμοιβές του από τη μη κυβερνητική οργάνωση του Αντόνιο Παντσέρι ήταν πλήρως εγκεκριμένες από την Κομισιόν και δηλωμένες στην εφορία, αποδίδοντας την ανακίνηση της υπόθεσης σε προχειρότητα των αστυνομικών βελγικών Αρχών.

Ο ίδιος έχει πει πως η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity «ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη» και δεν υπήρξε καμία εμπλοκή, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Η απάντηση Μαρινάκη

Στο μεταξύ δημοσιεύματα ανέφεραν πως πριν φτάσει το ευρωπαϊκό ένταλμα είχε κληθεί ο κ. Αβραμόπουλος για να τοποθετηθεί για το θέμα αλλά δεν πήγε στο Βέλγιο. Δεν πέρασε μάλιστα απαρατήρητη μια χαρακτηριστική αναφορά του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σημείωσε πως όσο και αν μια κλήση μπορεί να θεωρούμε ότι είναι υπερβολική, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν μας καλούν οι Αρχές οφείλουμε να πηγαίνουμε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε συνέντευξή του στο Open, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «.. ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθωώνω, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μένει να δούμε την πορεία της υπόθεσης και να επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία ο ίδιος λέει και το ξαναλέω, ακούγονται και φαίνονται λογικά».

Και ανάλογα μηνύματα θα εκπέμπουν από την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, αναμένοντας να δουν πως θα εξελιχθεί η υπόθεση.

Πότε υπήρξε επικοινωνία με τον Αβραμόπουλο

Από την πρώτη στιγμή, το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης είχε δεχθεί ερωτήσεις από δημοσιογράφους που επικαλούνταν πηγές από τις Βρυξέλλες για το αν υπάρχει θέμα με τον κ. Αβραμόπουλο. Σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Παύλος Μαρινάκης, ένας εκ των συνεργατών του πρωθυπουργού κάλεσε τον κ. Αβραμόπουλο να τον ρωτήσει αν γνωρίζει κάτι και αν έχει κάποια ενημέρωση.

Λίγες ώρες αργότερα πράγματι έγινε γνωστή από τα μέσα ενημέρωσης, από τις Βρυξέλλες και από την Ελλάδα, η ύπαρξη του εντάλματος, αφού ούτως ή άλλως είχε περιέλθει στη Δικαιοσύνη και θα διαβιβαζόταν στη Βουλή. Κυβερνητικά στελέχη λένε πως, η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Τονίζουν, δε, πως «κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης».

Η αναφορά που πυροδότησε συζητήσεις

Η τοποθέτηση του κ. Αβραμόπουλου πως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε το ένταλμα στο συρτάρι του για δύο - τρεις μέρες άναψε «φωτιές». Στην κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δε θέλουν να ανοίξουν νέα μέτωπα στο «γαλάζιο» εσωτερικό και επιδιώκουν να κλείσουν άμεσα το θέμα, κρατώντας σαφείς αποστάσεις από σχετικές αναφορές.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση. Δηλαδή εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά το νόμο η διαδικασία». Μάλιστα υπογράμμισε πως ούτε θα μπορούσε να έχει ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένω ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Για το θέμα τοποθετήθηκαν πηγές της ΕΛΑΣ, που σημείωναν πως «το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης».

Τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το αν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα είναι εκ νέου υποψήφιος και σημείωσε πως την απόφαση για τα ψηφοδέλτια την παίρνει ο πρωθυπουργός και μόνο. Από την πλευρά του ο κ. Αβραμόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, είπε πως «αυτό θα το δούμε, είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα εσωτερικά πολιτικά». Πρόσθεσε πάντως ότι «αν κρίνω πως πρέπει να κατέβω, θα κατέβω».

Τι λέει ο Σχοινάς

Στο μεταξύ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς - απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μετά και από δημοσιεύματα - είπε ότι ο ίδιος δεν είχε ποτέ καμία επικοινωνία, επαφή ή ερώτηση από τις βελγικές Αρχές για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Συμπλήρωσε «όλες οι αποφάσεις για τις θεωρήσεις του Κατάρ και του Κουβέιτ ελήφθησαν με ομόφωνη απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων, μετά από ενδελεχή έρευνα και θετική εισήγηση των υπηρεσιών της Επιτροπής».

Πηγή: Ethnos.gr