Μουντιάλ: Οι χώρες που προκρίθηκαν ήδη στους 32, ποιες «αποχαιρέτησαν» και η ειδική βαθμολογία της 3ης θέσης

Το SDNA καταγράφει τις ομάδες που έχουν ήδη «τσεκάρει» το εισιτήριο τους για την επόμενη φάση του Μουντιάλ, εκείνες που δύσκολα θα συνεχίσουν στη διοργάνωση και την ειδική βαθμολογία της τρίτης θέσης.

Τρεις όμιλοι (Α-Β-Γ) ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες ώρες, με αρκετές ομάδες να «σφραγίζουν» το εισιτήριό τους για τη φάση των «32», την ίδια ώρα που Τσεχία, Κατάρ και Αϊτή αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση, ως ουραγοί στους παραπάνω ομίλους.

Παράλληλα, οι τρίτες των ομίλων (Νότια Κορέα, Βοσνία Ερζεγοβίνη και Σκωτία) συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες να συνεχίσουν στη διοργάνωση, κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες.

Ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στους «32»:

Μεξικό

Νότια Αφρική

Ελβετία

Καναδάς

Βραζιλία

Μαρόκο

ΗΠΑ

Γερμανία

Γαλλία

Νορβηγία

Αργεντινή

Κολομβία

Ομάδες που έχουν ήδη αποκλειστεί μαθηματικά:

Τσεχία

Κατάρ

Αϊτή

Τουρκία

Τυνησία

Ιορδανία

Παναμάς

Η ειδική βαθμολογία των τρίτων σήμερα (25/6):

1. Βοσνία Ερζεγοβίνη 4 βαθμοί

2. Σουηδία 3 βαθμοί

3. Κροατία 3 βαθμοί

4. Νότια Κορέα 3 βαθμοί

5. Παραγουάη 3 βαθμοί

6. Αλγερία 3 βαθμοί

7. Σκωτία 3 βαθμοί

8. Πράσινο Ακρωτήρι 2 βαθμοί

--------------------------------------

9. Βέλγιο 1 βαθμοί

10. Κονγκό 1 βαθμοί

11. Εκουαδόρ 1 βαθμοί

12. Σενεγάλη 0 βαθμοί

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€