Μοντέρο: «Ήταν ο πρώτος μου μεγάλος τίτλος, θέλω να να κερδίζω τρόπαια»

Ο Ζαν Μοντέρο οδήγησε τη Βαλένθια στην κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος και χάρη στις σπουδαίες εμφανίσεις του κέρδισε και το βραβείο του MVP των τελικών.

Ο Δομινικανός γκαρντ, που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, είχε στους τελικούς 23,7 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ κατά μέσο όρο και στις δηλώσεις του μετά το τελευταίο ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα, δε θέλησε να πει πολλά για την επόμενη μέρα του.

«Θέλουμε να το διασκεδάσουμε και από αύριο θα δούμε το μέλλον», αρκέστηκε να πει σχετικά με την αποθέωση των φίλων της Βαλένθια και πρόσθεσε:

«Ευχαριστώ τον Θεό που έχω την ευκαιρία να είμαι εδώ και να παίζω σε έναν τελικό. Όλοι θέλαμε να πετύχουμε να πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα, όλοι είχαμε αυτή τη φιλοδοξία.

Είχαμε μια ομάδα νικήτρια και όχι μόνο επειδή πήραμε το τρόπαιο. Πάντα ο ένας ήμασταν δίπλα στον άλλο και δουλεύαμε για έναν σκοπό. Αυτός ήταν ο πρώτος μου μεγάλος τίτλος. Θέλω να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζω τρόπαια».