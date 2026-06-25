Πανόραμα Μουντιάλ: «Σφραγίζουν» τέσσερα ακόμα εισιτήρια (βαθμολογίες & videos)

Τρεις όμιλοι παίρνουν «σκυτάλη» σήμερα (25/6) για την 3η και τελευταία αγωνιστική - ΗΠΑ και Γερμανία έχουν τσεκάρει το εισιτήριό τους, ενώ τέσσερις ακόμα θέσεις στους «32» ψάχνουν... κάτοχο.

Στα χθεσινά ματς της διοργάνωσης, η Ελβετία πήρε την πρωτιά από τον οικοδεσπότη Καναδά, το Μεξικό δεν... χαρίστηκε στην Τσεχία, ενώ η Βραζιλία θύμισε ποια είναι.

Το σημερινό πρόγραμμα και οι ανοιχτές θέσεις

Όσον αφορά το σημερινό... μενού, «σκυτάλη» παίρνουν ο 4ος, ο 5ος και ο 6ος όμιλος με τις ΗΠΑ και Γερμανία να έχουν σφραγίσει την πρωτιά και τις υπόλοιπες θέσεις να παραμένουν ανοιχτές.

Ξεκινώντας από τον 4ο Όμιλο, στις 05:00 αγωνίζονται ΗΠΑ-Τουρκία σε ένα πλήρως αδιάφορο παιχνίδι, καθώς οι Αμερικάνοι έχουν καπαρώσει την 1η θέση, ενώ οι Τούρκοι χαιρέτησαν πρόωρα. Την ίδια ώρα Παραγουάη και Αυστραλία μάχονται για τη 2η θέση με τα «Καγκουρό» να έχουν το ελαφρύ πλεονέκτημα λόγω της ισοπαλίας.

Στις 23:00 και στον όμιλο της Γερμανίας, τα «Πάντσερ» έχουν βγει και μαθηματικά πρώτοι και αγωνίζονται κόντρα στο Εκουαδόρ, ένα Εκουαδόρ που μόνο με νίκη θα συνεχίσει στη διοργάνωση. Ακτή Ελεφαντοστού - Κουρασάο την ίδια ώρα με τους Αφρικανούς έστω και με ισοπαλία να βγαίνουν 2οι πίσω από τη Γερμανία.

Τέλος, στις 02:00 σε έναν πολύ ανοιχτό όμιλο, Ολλανδία-Τυνησία το ένα παιχνίδι, με τους «Οράνιε» να προκρίνονται ως πρώτοι σε περίπτωση νίκης κόντρα στην αποκλεισμένη Τυνησία. Αντίστοιχα, Ιαπωνία-Σουηδία το έτερο ματς, σε μία... ματσάρα και τους «Σαμουράι» να βολεύονται και με την ισοπαλία.

Τα... best of των χθεσινών αγώνων

Η Νότια Αφρική πέτυχε τη μεγαλύτερη ίσως έκπληξη της ημέρας, λυγίζοντας με 1-0 τη Νότια Κορέα και πανηγυρίζοντας ιστορική πρόκριση στα νοκ άουτ. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μασεκό στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ οι Νοτιοκορεάτες δεν βρήκαν ποτέ απάντηση, παρά την πίεση στα τελευταία λεπτά. Η ομάδα του Ούγκο Μπρος τερμάτισε δεύτερη στον Α' όμιλο και συνεχίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη φάση των «32». Η Νότια Κορέα πλέον ελπίζει μόνο σε πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Το Μεξικό ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση των ομίλων, επικρατώντας με άνεση 3-0 της Τσεχίας και κάνοντας το «τρία στα τρία». Οι Μεξικανοί κυριάρχησαν από το ξεκίνημα, επέβαλαν τον ρυθμό τους και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους τους. Με εννέα βαθμούς τερμάτισαν στην κορυφή του Α' ομίλου και συνεχίζουν με εξαιρετική ψυχολογία στα νοκ άουτ. Η Τσεχία, αντίθετα, έμεινε εκτός συνέχειας, ολοκληρώνοντας το τουρνουά με μόλις έναν βαθμό.

Τσεχία - Μεξικό 0-3

Γκολ: Τσάβες Γκαρσία 55', Κινιόνες 61', Φιντάλγκο 90+4'

Νότια Αφρική - Νότια Κορέα 1-0

Γκολ: Μασεκό 63’

Τελική βαθμολογία Α Ομίλου:

1. Μεξικό 9

2. Νότια Αφρική 4

3. Νότια Κορέα 3

4. Τσεχία 1

Η Ελβετία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στον Β' όμιλο, επικρατώντας με 2-1 του Καναδά και κατακτώντας την πρώτη θέση. Οι Βάργκας και Μανζάμπι έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στους Ελβετούς στις αρχές του β' ημιχρόνου, πριν ο Πρόμις Ντέιβιντ μειώσει για τους γηπεδούχους. Παρά την ήττα, οι Καναδοί εξασφάλισαν την πρόκριση στους «32» ως δεύτεροι του ομίλου.

Η Βοσνία έκανε το καθήκον της απέναντι στο Κατάρ, επικράτησε με 3-1 και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στη διοργάνωση. Οι Βόσνιοι κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και βρήκαν τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα. Το Κατάρ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση χωρίς νίκη, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην τελευταία θέση του ομίλου. Πλέον, η Βοσνία περιμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομίλων για να μάθει αν θα συνεχίσει στο τουρνουά.

Ελβετία - Καναδάς 2-1

Γκολ: Βάργκας 46’, Μανζαμπί 57’ - Τζόναθαν Ντέιβιντ 76’

Βοσνία - Κατάρ 3-1

Γκολ: Αλαϊμπέγκοβιτς 29', Αυτογκόλ 34', Μάμιτς 80' - Αλ Χαϊντός 42'

Τελική βαθμολογία Β Ομίλου:

1. Ελβετία 7

2. Καναδάς 4

3. Βοσνία και Ερζεγοβίνη 4

4. Κατάρ 1

Το Μαρόκο ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο τη φάση των ομίλων, επικρατώντας με 4-2 της μαχητικής Αϊτής. Οι Αφρικανοί βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ, όμως αντέδρασαν εξαιρετικά και πέτυχαν τέσσερα γκολ, πραγματοποιώντας μία από τις πιο θεαματικές ανατροπές της διοργάνωσης. Με τη νίκη αυτή εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση του Γ' ομίλου πίσω από τη Βραζιλία. Η Αϊτή αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς βαθμό.

Η Βραζιλία δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Σκωτία, επικρατώντας με 3-0 και «κλειδώνοντας» την πρώτη θέση του Γ' ομίλου. Ο Βινίσιους Τζούνιορ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με δύο γκολ, ενώ ο Νεϊμάρ πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση, γνωρίζοντας την αποθέωση. Η Σκωτία δεν κατάφερε να γίνει απειλητική και πλέον περιμένει να δει αν οι τρεις βαθμοί που συγκέντρωσε θα αποδειχθούν αρκετοί για πρόκριση ως καλύτερη τρίτη.

Σκωτία - Βραζιλία 0-3

Γκολ: Βινίσιους 7’, 45+3', Κούνια 60'

Μαρόκο - Αϊτή 4-2

Γκολ: Χακίμι 39', Σαϊμπαρί 45+1', Ραχίμι 78', Γιασίν 89' - Αυτογκόλ 10', Ισιντόρ 43'

Τελική βαθμολογία Γ Ομίλου:

1. Βραζιλία 7

2. Μαρόκο 7

3. Σκωτία 3

4. Αϊτή 0

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