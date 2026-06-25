Αντσελότι μετά την τριάρα της Βραζιλίας: «Επιτέλους, παίζουμε ως ομάδα»

Ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του εμφανίσθηκε ο Κάρλο Αντσελότι, λίγο την άνετη νίκη της εθνικής Βραζιλίας με 3-0 επί της Σκωτίας, αποτέλεσμα με το οποίο η «σελεσάο» κατετάγη στην πρώτη θέση του 3ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026.

«Επιτέλους, παίζουμε ως ομάδα. Δεν είναι όλα τέλεια ακόμη, αλλά έχουμε βελτιωθεί πολύ γρήγορα, και αυτό είναι σημαντικό πριν από τα ματς νοκ άουτ», δήλωσε ο Ιταλός προπονητής και πρόσθεσε:

«Είχαμε σταθερή απόδοση, κάναμε λιγότερα λάθη από ό,τι σε προηγούμενους αγώνες και ήμασταν πιο αποτελεσματικοί στην επίθεση. Ο Νεϊμάρ (σ.σ. ο οποίος επέστρεψε στο γήπεδο με την εθνική ομάδα για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2023) άξιζε την ευκαιρία να παίξει. Προετοιμάσθηκε πολύ καλά, πολύ σοβαρά, και μπόρεσε να παίξει με την ομάδα, έστω και μόνο για λίγα λεπτά. Ο Βινίσιους Τζούνιορ, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, ενώ ο Ραγιάν ήταν πολύ ώριμος για την ηλικία του (σ.σ. 19 ετών) και έπαιξε έναν ολοκληρωμένο αγώνα. Είχαμε τεράστια θέληση, ποιότητα και χαρακτήρα. Τα γκολ που πετύχαμε προήλθαν από τάκλιν ή λάθη του αντιπάλου, κάτι που λέει πολλά για τη στάση των παικτών. Ωστόσο, ο στόχος δεν είναι να παίξουμε καλά, αλλά να νικήσουμε».

Ερωτηθείς για τον επόμενο αντίπαλο της Βραζιλίας, στις 25 Ιουνίου στο Χιούστον, ο Ιταλός προπονητής σχολίασε ότι «η Ολλανδία διαθέτει περισσότερη εμπειρία από την Ιαπωνία, αλλά η Ιαπωνία είχε καλά αποτελέσματα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο και η Σουηδία έχει μεγάλες δυνατότητες».

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