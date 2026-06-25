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Ντι Μάρτζιο: «Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό ο Ντε Φράι - Αυτό είναι το συμβόλαιο»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Μετά τον Ρομάνο, επιβεβαιώνει και ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ότι ο Ολλανδός στόπερ βρίσκεται προ των πυλών του Τριφυλλιού. 

Έτοιμοι να πυροδοτήσουν τη "βόμβα" Ντε Φράι είναι οι Πράσινοι, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να προβάρει τη φανέλα του Τριφυλλιού. 

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να τα έχει βρει σε όλα με τον 34χρονο άσο, ο οποίος αποχωρεί μετά από οκτώ χρόνια από την Ίντερ κι ετοιμάζεται να ενισχύσει την "πράσινη" άμυνα για την επόμενη διετία. 

Σύμφωνα με τον κορυφαίο Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, πλέον ο ΝΤε Φράι βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσφέρει στον παίκτη συμβόλαιο 3 εκατ. ευρώ (συνολικά) για δύο χρόνια. 
 

Ντι Μάρτζιο: «Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό ο Ντε Φράι - Αυτό είναι το συμβόλαιο»