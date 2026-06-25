Γνωστό το πρώτο ζευγάρι στους «32», οι χώρες που περιμένουν αντίπαλο (pic)

Σιγά-σιγά αρχίζει να διαμορφώνεται το παζλ της νοκ άουτ φάσης του Μουντιάλ, με το bracket της διοργάνωσης να αποκτά πλέον τις πρώτες του... πινελιές. Μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων ομίλων, έγινε γνωστό και το πρώτο ζευγάρι της φάσης των «32», ενώ τις επόμενες ημέρες θα συμπληρωθεί ολόκληρο το μονοπάτι μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Η πρώτη «μάχη» των νοκ άουτ θα φέρει αντιμέτωπες τη Νότια Αφρική και τον Καναδά. Οι Αφρικανοί εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση στον Α' όμιλο, ενώ οι Καναδοί τερμάτισαν επίσης δεύτεροι στον Β' όμιλο και θα διεκδικήσουν απέναντί τους το εισιτήριο για τους «16».

Παράλληλα, έχουν ήδη «κλειδώσει» αρκετές ομάδες που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση. Η Βραζιλία, το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Ελβετία, η Αργεντινή, το Μαρόκο και πιθανότατα η Βοσνία, η οποία θα περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες, γνωρίζουν πλέον ότι θα βρίσκονται στην επόμενη φάση, χωρίς όμως να γνωρίζουν ακόμη όλους τους πιθανούς αντιπάλους τους.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στους υπόλοιπους ομίλους, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες και θα καθορίσουν οριστικά το bracket. Με κάθε νέα αγωνιστική θα συμπληρώνονται τόσο τα ζευγάρια της φάσης των «32», όσο και ολόκληρο το μονοπάτι μέχρι τον τελικό, δίνοντας στις ομάδες μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα χρειαστεί να ξεπεράσουν προκειμένου να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πλευρά του ταμπλό στην οποία θα τοποθετηθούν τα μεγάλα φαβορί. Βραζιλία και Αργεντινή βρίσκονται ήδη στους «32» και μοναδικό σενάριο να συναντηθούν είναι στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Το ίδιο ισχύει και για ομάδες όπως η Γερμανία, το Μεξικό και η Ελβετία, που περιμένουν την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων για να μάθουν τόσο τον πρώτο αντίπαλό τους όσο και τη συνολική διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€