Βαριά καμπάνα για το... τσεκούρι του Κατάρ, που έσπασε το πόδι του Κονέ (vid)

Μία από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου επέβαλε η FIFA στον Ασίμ Μαντίμπο, για το σκληρό τάκλιν που έκανε στον Ισμαέλ Κονέ, με αποτέλεσμα να του διαλύσει το πόδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης Καναδάς - Κατάρ στο Βανκούβερ, για τη δεύτερη αγωνιστική του Β' Ομίλου. Ο μέσος του Κατάρ χτύπησε από πίσω τον Κονέ με ιδιαίτερη σφοδρότητα, προκαλώντας του κάταγμα κνήμης και περόνης. Ο Καναδός αποχώρησε άμεσα από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Μαντίμπο αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα.

Μετά την εξέταση της υπόθεσης, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA χαρακτήρισε την ενέργεια ως «σοβαρό αντιαθλητικό παιχνίδι» και αποφάσισε να επιβάλει ποινή αποκλεισμού πέντε αγωνιστικών, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του θεσμού.

Στη σχετική λίστα μόνο δύο υποθέσεις έχουν επιφέρει βαρύτερες κυρώσεις: η τιμωρία των εννέα αγώνων στον Λουίς Σουάρες για το δάγκωμα στον Τζόρτζιο Κιελίνι στο Μουντιάλ του 2014 και οι οκτώ αγώνες που είχαν επιβληθεί στον Μάουρο Τασότι για την αγκωνιά στον Λουίς Ενρίκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994.

Όσον αφορά τον Κονέ, ο διεθνής μέσος υποβλήθηκε επιτυχώς σε επέμβαση και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου πέντε μήνες. Η μακροχρόνια απουσία του ενεργοποιεί το πρόγραμμα προστασίας συλλόγων της FIFA, μέσω του οποίου η ομάδα του, η Σασουόλο, αναμένεται να αποζημιωθεί με ποσό που πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

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