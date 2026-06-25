ΠΑΟΚ: Ασίστ και 90λεπτο για τον Σάντσες στη νέα νίκη του Μεξικού (vid)

Ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε για 90 λεπτά στον αγώνα του Μεξικού κόντρα στην Τσεχία (0-3), δίνοντας μάλιστα και ασίστ στο... περίεργο γκολ του Κινιόνες.

Ο ακραίος μπακ του Δικεφάλου κατέγραψε ένα (ακόμα) ενενηντάλεπτο στο φετινό Μουντιάλ, το οποίο διεξάγεται στην πατρίδα του, με το Μεξικό να πρωταγωνιστεί.

3/3 νίκες στον όμιλο κόντρα σε Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και σήμερα τα ξημερώματα (25/6) με την Τσεχία για τους Μεξικανούς, οι οποίοι προκρίθηκαν άνετα στη φάση των «32».

Ο Χόρχε Σάντσες, που αγωνίζεται το τελευταίο εξάμηνο στον ΠΑΟΚ, αγωνίστηκε για δεύτερο σερί ματς για ενενήντα λεπτά, ενώ έδωσε και ασίστ στο 61ο λεπτό για το γκολ του Κινιόνες, σε μία ομολογουμένως περίεργη φάση.

Δείτε το 2-0 των Μεξικανών:





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