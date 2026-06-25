Προπονητής Γκάνας κατά VAR: «Είχαν πάει για καφέ»

Έντονα παράπονα από τη διαιτησία εξέφρασε ο προπονητής της Γκάνας, Κάρλος Κεϊρόζ, μετά τη λευκή ισοπαλία (0-0) με την Αγγλία για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Γκανέζοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όταν ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Πρινς Αντού από τον Έζρι Κόνσα, με τον διαιτητή και το VAR να μην παρεμβαίνουν.

Νωρίτερα είχε υπάρξει και σύγκρουση του Αντού με τον Τζόρνταν Πίκφορντ, με την απόφαση να είναι φάουλ υπέρ της Αγγλίας.

Ο τεχνικός της ομάδας, Κεϊρόζ, δεν έκρυψε την ενόχλησή του και σχολίασε με ειρωνικό τρόπο τη λειτουργία του VAR.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι το VAR λειτουργεί σε αυτό το Μουντιάλ. Υπάρχει ακόμη; Γιατί χάθηκε ένα ολοκάθαρο πέναλτι υπέρ της Γκάνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πορτογάλος τεχνικός συνέχισε στο ίδιο ύφος, λέγοντας πως «για ακόμη μία φορά το VAR πήγε για καφέ», προσθέτοντας ότι η φάση άξιζε όχι μόνο πέναλτι αλλά και κόκκινη κάρτα.

Παρά τις διαμαρτυρίες του, αναγνώρισε ότι η ισοπαλία ήταν σε γενικές γραμμές δίκαιο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Αγγλία είχε την κατοχή της μπάλας, όμως η Γκάνα πάλεψε σκληρά και δημιούργησε επικίνδυνες στιγμές στην αντίπαλη εστία.

Μετά το παιχνίδι υπήρξε επίσης ένταση ανάμεσα στον Κεϊρόζ και τον Τζουντ Μπέλινγχαμ. Ο προπονητής της Γκάνας υποστήριξε ότι ο Άγγλος μέσος αντέδρασε έντονα όταν του επισήμανε πως ένα σκληρό μαρκάρισμά του θα μπορούσε να είχε τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

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