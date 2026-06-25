Κάνει δικό της και τον Σιλντς η Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Σέιβον Σιλντς.

Ο 32χρονος φόργουορντ προέρχεται από μια ακόμη γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, καταγράφοντας 12,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ κατά μέσο όρο στη EuroLeague.

Αφού ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Σιλντς θα αποτελέσει μία ακόμη σημαντική προσθήκη για το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μετά την ενίσχυση με τον Μπράξτον Κι και την συμφωνία που υπάρχει με τον Σέιν Λάρκιν να είναι προ των πυλών.

Την ίδια στιγμή, η Φενέρμπαχτσε προχωρά και σε άλλες αλλαγές στο ρόστερ της, καθώς ο Ντέβον Χολ αναμένεται να επιστρέψει στην Αρμάνι Μιλάνο, ενώ ο Κεμ Μπιρτς έχει ήδη ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, υπογράφοντας στον Άρη.