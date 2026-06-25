Ο Άλεξ Φρίμαν απαρνήθηκε το NFL για να λάμψει στο Μουντιάλ

Ο Άλεξ Φρίμαν εξελίσσεται σε μία από τις αποκαλύψεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο νεαρός αμυντικός της Βιγιαρεάλ πέτυχε ακόμη ένα σημαντικό γκολ στη νίκη των Αμερικανών επί της Αυστραλίας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

Η ιστορία του, όμως, θα μπορούσε να είχε πάρει εντελώς διαφορετική τροπή. Ως γιος του πρώην αστέρα του NFL Αντόνιο Φρίμαν, μεγάλωσε σε περιβάλλον όπου το αμερικανικό ποδόσφαιρο κυριαρχούσε.

Κατά τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων στη Φλόριντα, αρκετοί πρώην παίκτες του NFL τον παρότρυναν να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο και να ακολουθήσει καριέρα στο «football», πιστεύοντας ότι τα αθλητικά του προσόντα ταίριαζαν ιδανικά στο άθλημα.

Παρά την έντονη πίεση, η μητέρα του, Ροσέλ Χινκλ, ήταν εκείνη που τον έπεισε να ακολουθήσει τον δρόμο του ποδοσφαίρου. Η επιλογή αυτή τον οδήγησε στις ακαδημίες της Ορλάντο Σίτι, όπου ανέπτυξε γρήγορα τις δυνατότητές του και τράβηξε τα βλέμματα ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η πρόοδός του ανταμείφθηκε με μεταγραφή στη Βιγιαρεάλ, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2032. Ο Φρίμαν έχει εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο ποδοσφαιριστή, καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως δεξιός μπακ όσο και ως στόπερ ή μέσος.

Ο πατέρας του, που κατέκτησε Super Bowl με τους Γκριν Μπέι Πάκερς, παραδέχθηκε πως το γκολ του γιου του σε Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η πιο συγκινητική αθλητική στιγμή που έχει ζήσει. Μάλιστα, τόνισε ότι τον συγκίνησε ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο οι συμπαίκτες του Άλεξ τον αγκάλιασαν μετά το τέρμα, δείχνοντας πόσο τον στηρίζουν μέσα στην ομάδα.

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