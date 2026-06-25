Όταν ο Φαλ πήρε το καθολικό χειροκρότημα στο ΟΑΚΑ

Στο ΟΑΚΑ πήρε ένα χειροκρότημα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Λίγο καιρό μετά, επιστρέφει στο ίδιο παρκέ για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό είναι μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Γάλλος σέντερ, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, συμφώνησε με τους «πράσινους» για συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών, προκαλώντας αίσθηση στον μπασκετικό κόσμο.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια ιδιαίτερη στιγμή που έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών της Stoiximan GBL.

Στον τρίτο αγώνα της σειράς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ο Φαλ τραυματίστηκε νωρίς στο παιχνίδι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παρκέ.

Ο έμπειρος σέντερ χτύπησε στο γόνατο και έπεσε στο παρκέ, με την ανησυχία να είναι εμφανής σε όλους όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο.

Καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού τον αποχαιρέτησαν με θερμό χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και αφήνοντας στην άκρη την αντΙπαλότητα.