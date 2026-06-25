Ατλέτικο κατά Μπαρτσελόνα για Άλβαρες - Καταγγελία στη FIFA οι Μαδριλένοι

Μετά τις δηλώσεις του Αργεντινού επιθετικού ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από τους «Ροχιμπλάνκος», η διοίκηση της ομάδας της Μαδρίτης αντέδρασε.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Ατλέτικο, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαρίν, εξέφρασε αρχικά τη δυσαρέσκειά του για το χρονικό σημείο των δηλώσεων του ποδοσφαιριστή, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη ημέρα ανήκε στην εθνική Αργεντινής και όχι στον Άλβαρες.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ατλέτικο δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον διεθνή φορ, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί βασικό κομμάτι του συλλόγου και πως η διοίκηση είναι περήφανη που τον έχει στο ρόστερ της.
Ο Χιλ Μαρίν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Μπαρτσελόνα, κατηγορώντας τους Καταλανούς για έλλειψη σεβασμού και για προσπάθεια να προσεγγίσουν έναν παίκτη που δεσμεύεται με συμβόλαιο.
Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι «Μπλαουγκράνα» ακολουθούν παρόμοια τακτική, κάνοντας αναφορά και στην περσινή υπόθεση του Νίκο Γουίλιαμς με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.
Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι πως η Ατλέτικο επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στη FIFA, θεωρώντας ότι η Μπαρτσελόνα διαπραγματεύτηκε με τον Άλβαρες ενώ αυτός βρίσκεται ακόμη σε περίοδο συμβολαίου.