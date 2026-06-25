Ατλέτικο κατά Μπαρτσελόνα για Άλβαρες - Καταγγελία στη FIFA οι Μαδριλένοι

Η υπόθεση του Χουλιάν Άλβαρες έχει προκαλέσει μεγάλη ένταση στην Ισπανία, με την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα να βρίσκονται πλέον σε ανοιχτή αντιπαράθεση.

Μετά τις δηλώσεις του Αργεντινού επιθετικού ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από τους «Ροχιμπλάνκος», η διοίκηση της ομάδας της Μαδρίτης αντέδρασε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ατλέτικο, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαρίν, εξέφρασε αρχικά τη δυσαρέσκειά του για το χρονικό σημείο των δηλώσεων του ποδοσφαιριστή, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη ημέρα ανήκε στην εθνική Αργεντινής και όχι στον Άλβαρες.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ατλέτικο δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον διεθνή φορ, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί βασικό κομμάτι του συλλόγου και πως η διοίκηση είναι περήφανη που τον έχει στο ρόστερ της.

Ο Χιλ Μαρίν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Μπαρτσελόνα, κατηγορώντας τους Καταλανούς για έλλειψη σεβασμού και για προσπάθεια να προσεγγίσουν έναν παίκτη που δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι «Μπλαουγκράνα» ακολουθούν παρόμοια τακτική, κάνοντας αναφορά και στην περσινή υπόθεση του Νίκο Γουίλιαμς με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι πως η Ατλέτικο επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στη FIFA, θεωρώντας ότι η Μπαρτσελόνα διαπραγματεύτηκε με τον Άλβαρες ενώ αυτός βρίσκεται ακόμη σε περίοδο συμβολαίου.