Αργεντινή: Κοντά σε ιστορικό επίτευγμα που έχει να συμβεί 28 χρόνια

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής είναι ένα βήμα πριν ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ένα επίτευγμα που έχει να καταγραφεί εδώ και 28 χρόνια, από το 1998 στη Γαλλία.

Η παρέα του Μέσι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το τουρνουά, πετυχαίνοντας δύο νίκες στον 11ο όμιλο με 3-0 απέναντι στην Αλγερία και 2-0 κόντρα στην Αυστρία.

Πρωταγωνιστής σε επιθετικό επίπεδο είναι ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος σημείωσε πέντε γκολ στα δύο πρώτα παιχνίδια. Παράλληλα, η αμυντική λειτουργία της Αργεντινής, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια, είναι αψεγάδιαστη.

Η «Αλμπισελέστε» είναι μία από τις λίγες ομάδες του τουρνουά που δεν έχουν δεχθεί ακόμη γκολ, μαζί με το Μεξικό, την Ισπανία και τη Γκάνα.

Έτσι, στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου απέναντι στην Ιορδανία, θα επιδιώξει να κλείσει τη φάση χωρίς να παραβιαστεί η εστία της, κάτι που είχε πετύχει για τελευταία φορά στο Μουντιάλ του 1998 στη Γαλλία.

Τότε, η Αργεντινή του Ντανιέλ Πασαρέλα είχε κερδίσει όλα τα παιχνίδια του ομίλου χωρίς να δεχθεί γκολ (1-0 την Ιαπωνία, 5-0 την Τζαμάικα και 1-0 την Κροατία), κατακτώντας την πρώτη θέση.

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