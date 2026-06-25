Ινφαντίνο: «Τα hydration breaks εφαρμόζονται για τους ποδοσφαιριστές, όχι για τις διαφημίσεις»

Η εφαρμογή των υποχρεωτικών διαλειμμάτων ενυδάτωσης στο Μουντιάλ συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις, με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να υπερασπίζεται το μέτρο απέναντι στις επικρίσεις.

Τα τρίλεπτα hydration breaks, που πραγματοποιούνται στο 22ο και το 67ο λεπτό κάθε αγώνα, θεσπίστηκαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν σε αρκετές πόλεις της διοργάνωσης. Παρότι πολλοί υποστηρίζουν ότι τα διαλείμματα εξυπηρετούν και εμπορικούς σκοπούς, ο Ινφαντίνο ξεκαθάρισε πως δεν αποφέρουν επιπλέον έσοδα στη FIFA, αφού οι χορηγικές συμφωνίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του τουρνουά.

Ο ισχυρός άνδρας της παγκόσμιας ομοσπονδίας τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών και η διατήρηση ίσων αγωνιστικών συνθηκών για όλες τις ομάδες.

Παράλληλα, σημείωσε πως η ξεκούραση και η ενυδάτωση είναι απαραίτητες σε μια διοργάνωση μεγάλης διάρκειας και υψηλών απαιτήσεων.

Παρά τις αντιδράσεις από προπονητές και φιλάθλους που θεωρούν ότι αλλοιώνεται ο ρυθμός των αγώνων, η FIFA εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει επηρεάσει την ένταση και την ποιότητα των αναμετρήσεων.