Μέσι για το Μουντιάλ 2030: «Ζω το παρόν και δεν σκέφτομαι τόσο μακριά»

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει οδηγεί την Αργεντινή με εντυπωσιακές εμφανίσεις και πέντε γκολ στα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Ανήμερα των 39ων γενεθλίων του, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα που απασχολεί εκατομμύρια φιλάθλους. Αν σκοπεύει να αγωνιστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, τονίζοντας πως δεν σκέφτεται τόσο μακριά στο μέλλον. «Δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Το 2030 φαίνεται αρκετά μακριά και προτιμώ να ζω μέρα με τη μέρα, παραμένοντας συγκεντρωμένος στο παρόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ διανύει μία ακόμη ιστορική διοργάνωση, καθώς έχει ήδη ανέβει στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει καθοριστικός για την εθνική ομάδα της χώρας του.

Προς το παρόν, το μόνο που απασχολεί τον Μέσι είναι η πορεία της Αργεντινής στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το αν θα τον δούμε και στα γήπεδα του 2030.

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