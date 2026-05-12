Eπίσημο: Ο Βέσελι ανακοίνωσε με μήνυμά του την απόσυρσή του από την ενεργό δράση (vid)

Ο Γιάν Βέσελι με post του στο instagram ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών.

Μετά το... αλαλούμ της Μπαρτσελόνα όσον αφορά την απόσυρση του Γιαν Βέσελι από την ενεργό δράση ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση του Τσέχου ψηλού.

Η Ισπανική ομάδα αρχικά με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τέλος της καριέρας του Γιάν Βέσελι, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα απέσυρε το post.

Ωστόσο ο ίδιος ο παίκτης με post του στο instagram ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Μετά από πολλά αξέχαστα χρόνια, ήρθε η ώρα να κλείσω το κεφάλαιο του ταξιδιού μου στο μπάσκετ.



Από το Βελιγράδι στην Κωνσταντινούπολη και στη Βαρκελώνη, είχα το προνόμιο να δω αμέτρητες μάχες, εξαιρετικούς συμπαίκτες, προπονητές, τους πιο πιστούς οπαδούς, πολλές νίκες και δύσκολες ήττες, έναν ανεμοστρόβιλο συναισθημάτων και μια συλλογή αναμνήσεων που θα μείνουν για πάντα μαζί μου.



Έδωσα ό,τι είχα σε αυτό το παιχνίδι και αυτό μου έδωσε ακόμα περισσότερα σε αντάλλαγμα. Φεύγω με ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια.



Έχουμε ακόμα 2 μήνες να αγωνιστούμε στην ACB League και η απόλυτη εστίασή μου παραμένει εκεί μέχρι τον τελευταίο αγώνα.Και από τον Σεπτέμβριο, τα λέμε από τις κερκίδες!