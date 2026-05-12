Αποσύρεται από τα παρκέ ο Γιαν Βέσελι

Ο Γιαν Βέσελι πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τα ευρωπαϊκά παρκέ. Η Μπαρτσελόνα με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως ο Τσέχος ψηλός αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέαρα του σε ηλικία 36 ετών, μετά από μια πλούσια καριέρα στην Euroleague.

Ο Βέσελι ξεκίνησε το μπασκετικό του ταξίδι στην Τσεχία με την Πρίμπορ και την BK Snakes Ostrava, πριν μετακομίσει στη Σλοβενία ​​το 2007 για να ενταχθεί στην Geoplin Slovan. Έπειτα υπέγραψε στην Παρτίζαν το 2008 με τον Τσέχο να αρχίζει να δείχνει τα πρώτα του διαπιστευτήρια στην Ευρώπη και την σεζόν 2009-10 βοήθησε τα μέγιστα στην Σερβική ομάδα για να προκριθεί στο Final-4, εκεί όπου αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.

Στην συνέχεια έγινε draft στο ΝΒΑ από τους Ουίζαρντς, έπειτα μετακόμισε στο Ντένβερ για να φορέσει την φανέλα των Νάγκετς πριν επιστρέψει το 2014 στην Ευρώπη για λογαριασμό της Φενέρ. Στην Πόλη κάθισε οκτώ χρόνια κατακτώντας και την Euroleague το 2017 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στον τελικό, ενώ το 2018-19 αναδείχθηκε MVP της Euroleague.

Έχει αγωνιστεί σε 414 αγώνες της EuroLeague και αυτή τη στιγμή κατέχει το ρεκόρ όλων των εποχών για τα ευστοχα δίποντα με 1.701, ενώ κατατάσσεται επίσης τέταρτος όλων των εποχών στο PIR με 5.481, έκτος σε πόντους με 4.359, τρίτος σε ριμπάουντ με 1.906 και τρίτος σε κλεψίματα με 403.