Επίσημο το «μπαμ» του Άρη Betsson: Στα κιτρινόμαυρα ο Κεμ Μπιρτς!

Κι επίσημα παίκτης του Άρη Betsson είναι ο Κεμ Μπιρτς, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια, κάνοντας ξανά... θόρυβο!

Ο 34χρονος Καναδός σέντερ (2.06μ.) ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Φενέρμπαχτσε, με την οποία κατέκτησε πριν μερικές ημέρες το πρωτάθλημα Τουρκίας, και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του με τα κιτρινόμαυρα του Άρη, ενισχύοντας τη ρακέτα της ομάδας. Το SDNA είχε ενημερώσει για την κίνηση του Άρη από τις αρχές Ιουνίου.

Ο Μπιρτς αποτελεί την τρίτη χρονικά μεταγραφή του Άρη μετά τους Ι Τζέι Λιντέλ και Γιώργο Τανούλη, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται και οι ανακοινώσεις μεταγραφών των Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, Άνταμ Μοκόκα και Ματ Μόργκαν. Παράλληλα σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, για την υπόθεση του οποίου οι «κιτρινόμαυροι» περιμένουν την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«O Khem Birtch στον ΑΡΗ Betsson

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Khem Birtch έως το 2028.

Ο Καναδός Khem Birtch είναι γεννηθείς στις 28 Σεπτεμβρίου του 1992 και με ύψος 2.06μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ Betsson ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2011 στο University of Pittsburgh. Το 2012 «μετακόμισε» στο UNVL και τους Runnin' Rebels, όπου στην πρώτη χρονιά ήταν εκ των κορυφαίων στην περιφέρειά του σε ριμπάουντ (10.2) και κοψίματα (3.8).

Το 2014, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τους Miami Heat, αγωνίστηκε στη θυγατρική τους, Sioux Falls Skyforce, με 11.1 πόντους, 9.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.8 κοψίματα ανά αγώνα.

Το 2015 έκανε το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι του, για λογαριασμό της τουρκικής Usak Sportif, όπου μέτρησε 10.5 πόντους, 9.1 ριμπάουντ και 1.3κοψίματα.

Το 2016-17 έπαιξε στον Ολυμπιακό, όντας συμπαίκτης του νυν προπονητή του, Βασίλη Σπανούλη, με 7.3 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1 κόψιμο στη Euroleague. Το καλοκαίρι του 2017 διέκοψε το συμβόλαιό του για να αγωνιστεί στο ΝΒΑ.

Από το 2017 έως το 2021, ο Birtch αγωνίστηκε στους Orlando Magic. Προς το τέλος της σεζόν2020-21 υπέγραψε στους Toronto Raptors, όπου σε 19 αγώνες είχε 11.9 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 1.2 κοψίματα. Παρέμεινε στους Καναδούς έως το 2023.

Το 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Girona και το 2024 υπέγραψε στη Fenerbahce. Με την τουρκική ομάδα κατέκτησε τη Euroleague το 2025, δύο νταμπλ, το 2025 και το 2026, ένα Super Cup το 2025, ενώ το 2025 ήταν ο MVP της τελικής σειράς των τουρκικών πλέι οφ».