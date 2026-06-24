Δεν περνά απαρατήρητο: Ο Πύργος του Πειραιά ντύθηκε στα χρώματα του Pamestoixima.gr για το Παγκόσμιο

Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό συγκεντρώνει αυτό το καλοκαίρι το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη την υφήλιο.

Ορισμένα βλέμματα, ωστόσο, «κλέβει» ο Πύργος του Πειραιά, που έχει μπει κι αυτός για τα καλά στον ρυθμό του Παγκοσμίου. Το εμβληματικό κτήριο φωταγωγήθηκε στα χρώματα του Pamestoixima.gr και έγινε κομμάτι της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής, μεταφέροντας τον παλμό της διοργάνωσης στο κέντρο της πόλης.

Τη νύχτα, το θέαμα «τα σπάει», τραβώντας τα βλέμματα όχι μόνο όσων κινούνται στον Πειραιά, αλλά και όσων αντικρίζουν τον Πύργο από απόσταση.

Δείτε το βίντεο που ανέβηκε στα social media του pamestoixima.gr:

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