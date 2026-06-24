«Πιθανό το σενάριο και δεύτερης ομάδας στη Ρώμη»

Πολύ πιθανό μοιάζει το ενδεχόμενο να υπάρχουν δύο ομάδες της Ρώμης τη νέα σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Gazzetta dello Sport, η Ρώμη ετοιμάζεται να υποδεχθεί και δεύτερη ομάδα στη Serie A μέσα στις επόμενες ώρες. Μετά το πρότζεκτ της «Roma Basketball Club» από τους Ντόνι Νέλσον και Λούκα Ντόντσιτς, μια δεύτερη ομάδα ετοίμαζεται να κάνει την εμφάνισή της στην ιταλική πρωτευόυσα.

Αυτό το σενάριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τον Πολ Ματιάσιτς (φώτο), νυν ιδιοκτήτη της Τριέστε και μπορεί να το κάνει μέσω της Μπρέσια, με την οποία προκύπτει και συνεργασία για αυτόν τον λόγο. Μάλιστα, η επίσημη αίτηση για τη μεταφορά της έδρας της ομάδας στη Ρώμη αναμένεται να κατατεθεί εντός των επόμενων ωρών.

Έτσι, η Μπρέσια, φιναλίστ του πρωταθλήματος το 2025 και με παρουσία ως τα ημιτελικά τη φετινή σεζόν στην ιταλική λίγκα, φέρεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μετακόμισή της στην πρωτεύουσα. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει ριζικά τον μπασκετικό χάρτη της πόλης, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων εβδομάδων.