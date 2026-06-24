Το respect του Νίκολιτς στον Μπαρίνοφ και η σχέση που άντεξε στον χρόνο

Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν στη Λοκομοτίβ Μόσχας και η αμοιβαία εκτίμηση παρέμεινε αναλλοίωτη. Οι δημόσιες (ρετρό) δηλώσεις τους, μαρτυρούν το ιδιαίτερο δέσιμο που αναπτύχθηκε στη ρωσική ομάδα και διατηρείται μέχρι σήμερα.

Η σχέση του Μάρκο Νίκολιτς με τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ δεν είναι απλώς αυτή ενός προπονητή με έναν ποδοσφαιριστή που συνεργάστηκαν για ένα διάστημα στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Οι δύο άνδρες διατηρούν έναν ιδιαίτερο δεσμό από την κοινή τους θητεία στη ρωσική ομάδα, με τον Σέρβο τεχνικό να συγκαταλέγει τον Ρώσο διεθνή μέσο ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που εκτιμά περισσότερο στην καριέρα του.

Η πιο χαρακτηριστική δημόσια τοποθέτηση του Νίκολιτς για τον Μπαρίνοφ ήρθε τον Ιανουάριο του 2023, όταν κλήθηκε (ως πρώην προπονητής της Λοκομοτίβ Μόσχας) να σχολιάσει το ενδεχόμενο μεταγραφής του στην Μπεσίκτας.

Τότε ο Σέρβος προπονητής όχι μόνο εξέφρασε την εκτίμησή του για τον αρχηγό της Λοκομοτίβ, αλλά εμφανίστηκε βέβαιος ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

«Αν ο Μπαρίνοφ πάει στην Μπεσίκτας, του εύχομαι καλή τύχη. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκα στη Λοκομοτίβ. Ο Ντίμα είναι καλό παιδί και ποιοτικός παίκτης», ανέφερε αρχικά, για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μπαρίνοφ ταιριάζει απόλυτα σε έναν μεγάλο σύλλογο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα αποτελέσει σπουδαία προσθήκη. Είναι μια μεγάλη νέα πρόκληση για εκείνον».

Η στήριξη του Νίκολιτς την περίοδο του χιαστού

Η αμοιβαία εκτίμηση, ωστόσο, είχε φανεί πολύ νωρίτερα. Όταν ο Μπαρίνοφ υπέστη ρήξη χιαστού το 2020 και έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός δράσης, είχε αποκαλύψει δημόσια ότι ο Νίκολιτς βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

«Ο Μάρκο Νίκολιτς με στήριξε. Ήμασταν σε επαφή κάθε μέρα», είχε δηλώσει ο Ρώσος χαφ, δείχνοντας το επίπεδο της σχέσης που είχαν αναπτύξει οι δυο τους στα αποδυτήρια της Λοκομοτίβ.

Εξίσου χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση του Μπαρίνοφ όταν ο Νίκολιτς αποχώρησε από τον πάγκο της ρωσικής ομάδας τον Οκτώβριο του 2021. Ο αρχηγός της Λοκομοτίβ τον αποχαιρέτησε δημόσια μέσω ανάρτησής του, γράφοντας λιτά αλλά με νόημα:

«Mister, ευχαριστώ για όλα».

Η επικοινωνία τους δεν σταμάτησε ούτε μετά το τέλος της συνεργασίας τους στη Μόσχα.

Αντιθέτως, ο ίδιος ο Μπαρίνοφ αποκάλυψε πρόσφατα ότι οι δυο τους εξακολουθούν να μιλούν κατά καιρούς, ενώ ο Νίκολιτς του είχε εκφράσει και την επιθυμία να συνεργαστούν ξανά στο μέλλον.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την εικόνα μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης, η οποία χτίστηκε στα χρόνια της Λοκομοτίβ και παραμένει ισχυρή μέχρι και σήμερα.